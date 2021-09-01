Рейс, который пролетел над Пулково из-за ожидания нерядовых гостей, заинтересовал прокуратуру

«По предварительным данным, самолёт не смог приземлиться в Пулково и совершил вынужденную посадку в Москве. В настоящее время самолёт с пассажирами благополучно приземлился в аэропорту Пулково, время прибытия — 12:00», — сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура 1 сентября.



SU6308 должен был приземлиться накануне в 22:55. Длительность полёта из Архангельска в Петербург обычно не превышает полутора часов, и экипаж в это время укладывался. По словам пассажиров, над Пулково самолёт был вовремя, но, покружив, взял курс на Москву.