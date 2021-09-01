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Рейс, который пролетел над Пулково из-за ожидания нерядовых гостей, заинтересовал прокуратуру

Пассажиры авиакомпании «Россия» добрались из Архангельска до Петербурга через 13 часов

Путешествие из Архангельска в Петербург для пассажиров авиакомпании «Россия» с полутора часов растянулось на 13,5 и пополнилось впечатлениями о ночёвке в Москве. Детали изматывающего путешествия выясняет транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, самолёт не смог приземлиться в Пулково и совершил вынужденную посадку в Москве. В настоящее время самолёт с пассажирами благополучно приземлился в аэропорту Пулково, время прибытия — 12:00», — сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура 1 сентября.

SU6308 должен был приземлиться накануне в 22:55. Длительность полёта из Архангельска в Петербург обычно не превышает полутора часов, и экипаж в это время укладывался. По словам пассажиров, над Пулково самолёт был вовремя, но, покружив, взял курс на Москву.

Вынужденный уход на другой аэродром путешественникам объяснили плохими погодными условиями. Пассажиры выглянули в окно и засомневались. Знакомый с ситуацией собеседник «Фонтанки» сообщил, что своевременно получить разрешение на посадку командир не смог из-за высоких гостей, которых ждали в Пулково.

Проверку соблюдения прав пассажиров организовала Санкт-Петербургская транспортная прокуратура.

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Комментарии (24)

***_555
А, так это СверхСтруй.
264534701
Такие высокие гости, что головой облака заслоняли и мешали самолётам приземляться?
f0ntan
А в течение этих вынужденных 13 часов пребывания в Москве их выпускали из самолета в аэропорт или все 13 часов держали в салоне самолета?
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