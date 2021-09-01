Врачи разрешили не прививаться от гриппа после вакцинации от COVID-19

Иммунологи допускают, что после прививки от коронавируса организм может справиться с гриппом. Об этом 1 сентября сообщает «Российская газета».
«Интерфероновый статус повышается [после вакцинации от коронавируса], иммунная система готова к контакту с вирусами. Организм сможет дать отпор и бактериям», — считает врач-терапевт Людмила Лапа.
Ее коллега Владимир Болибок также уверен, что в этом сезоне можно обойтись и без прививки от гриппа.
При этом иммунолог Ирина Ярцева посоветовала прививаться от гриппа тем, кто делает это ежегодно.
В Петербурге вакцинация от гриппа началась 30 августа. В прививочных кабинетах будет доступна как вакцина от коронавирусной инфекции, так и от гриппа. Однако прививать ими будут раздельно. Между двумя прививками необходим промежуток в один месяц.