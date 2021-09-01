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Врачи разрешили не прививаться от гриппа после вакцинации от COVID-19

Иммунологи допускают, что после прививки от коронавируса организм может справиться с гриппом. Об этом 1 сентября сообщает «Российская газета».

«Интерфероновый статус повышается [после вакцинации от коронавируса], иммунная система готова к контакту с вирусами. Организм сможет дать отпор и бактериям», — считает врач-терапевт Людмила Лапа.

Ее коллега Владимир Болибок также уверен, что в этом сезоне можно обойтись и без прививки от гриппа.

При этом иммунолог Ирина Ярцева посоветовала прививаться от гриппа тем, кто делает это ежегодно.

В Петербурге вакцинация от гриппа началась 30 августа. В прививочных кабинетах будет доступна как вакцина от коронавирусной инфекции, так и от гриппа. Однако прививать ими будут раздельно. Между двумя прививками необходим промежуток в один месяц.

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Комментарии (7)

teodor
Очередная брехня от дохторов
efela
Какая сказочная лажа. Может не стоит публиковать такие заявления - они же вообще ни на чем не основываются, и создают представление у людей, что все, что говорят о прививках, это лютая дичь, как заявление этой тети.
266094585
Ой) разрешили)))) Спасибо им, отцам "родным", ни разу от гриппа не прививалась и не болела им.
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