Врачи разрешили не прививаться от гриппа после вакцинации от COVID-19

Иммунологи допускают, что после прививки от коронавируса организм может справиться с гриппом. Об этом 1 сентября сообщает «Российская газета».



«Интерфероновый статус повышается [после вакцинации от коронавируса], иммунная система готова к контакту с вирусами. Организм сможет дать отпор и бактериям», — считает врач-терапевт Людмила Лапа.

Ее коллега Владимир Болибок также уверен, что в этом сезоне можно обойтись и без прививки от гриппа.

При этом иммунолог Ирина Ярцева посоветовала прививаться от гриппа тем, кто делает это ежегодно.