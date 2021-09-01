Автомобилистам в России разрешили обжаловать штрафы с видеокамер на «Госуслугах»

Автомобилисты в России смогут обжаловать штрафы с камер фото- и видеофиксации на портале «Госуслуг». Закон вступил в силу 1 сентября.



«Жалоба может быть также подана в форме электронного документа... с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг», — говорится в тексте документа.



Жалобу можно также направить через сайт суда, если есть такая техническая возможность. С помощью «Госуслуг» можно также передать копию решения по указанной жалобе.



С 1 сентября российских водителей больше не будут предупреждать о камерах на дорогах. Новелла появилась на основании постановления правительства РФ № 2441 от 31 декабря 2020 года. Из ПДД исчезает знак 8.23 «Фотовидеофиксация» — он предупреждает автомобилистов о приближении к автоматической камере и выглядит как знак с камерой на белом или желтом фоне.