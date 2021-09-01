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Автомобилистам в России разрешили обжаловать штрафы с видеокамер на «Госуслугах»

Автомобилисты в России смогут обжаловать штрафы с камер фото- и видеофиксации на портале «Госуслуг». Закон вступил в силу 1 сентября.

«Жалоба может быть также подана в форме электронного документа... с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг», — говорится в тексте документа.

Жалобу можно также направить через сайт суда, если есть такая техническая возможность. С помощью «Госуслуг» можно также передать копию решения по указанной жалобе.

С 1 сентября российских водителей больше не будут предупреждать о камерах на дорогах. Новелла появилась на основании постановления правительства РФ № 2441 от 31 декабря 2020 года. Из ПДД исчезает знак 8.23 «Фотовидеофиксация» — он предупреждает автомобилистов о приближении к автоматической камере и выглядит как знак с камерой на белом или желтом фоне.

Вместо него в правилах дорожного движения появится аналогичный внешне знак 6.22. На трассах он будет также предупреждать водителей о приближении к месту установки камеры фиксации. А вот в населенных пунктах он будет встречаться только однажды — при въезде под табличкой «Начало населенного пункта».

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Комментарии (19)

DimDimych
Через госуслуги обжалование сделали, потому что за последние парру лет уж больно много косяков со штрафами приходит.
Савва Морозов
Так и тянут в госуслуги.
По городу - правильно с камерами, а вот на М-11 или на Новоприозерском - не надо, трассы отгорожены от населённых пунктов.
266221014
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт приходится экономить на еде и лекарствах.

если оставите свои коор.дина.ты, обещ.аю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.
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