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Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм заявил, что российский газ является «самым грязным в мире». Об этом 31 августа сообщается на сайте офиса украинского лидера.

«Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины находится с рабочим визитом в США, на завтра намечена его встреча с Джо Байденом. Одной из тем визита является обеспечение энергетической безопасности Украины на фоне завершения газопровода «Северный поток-2». Отметим, сегодня в «Газпроме» сообщили, что завершают укладку второй нитки трубопровода.

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Комментарии (11)

Skazochny
сколько ваты с дымящимися)
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... причина похоже в этом))) клоун с кабинетом опять лоханулся и ....
--- Украина полгода выжидала удешевления энергоносителей – сейчас лихорадочно закупает на пике цен (с)
dyadenka
А чего самый грязный закупаете и хотите гнать через свой трубопровод?
Да еще и у агрессора? Откажитесь и берите чистый американский
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