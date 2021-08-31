Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм заявил, что российский газ является «самым грязным в мире». Об этом 31 августа сообщается на сайте офиса украинского лидера.



«Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции», — подчеркнул Зеленский.



Президент Украины находится с рабочим визитом в США, на завтра намечена его встреча с Джо Байденом. Одной из тем визита является обеспечение энергетической безопасности Украины на фоне завершения газопровода «Северный поток-2». Отметим, сегодня в «Газпроме» сообщили, что завершают укладку второй нитки трубопровода.

