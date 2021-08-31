Моргенштерн «поимел» ответом про Крым Гордона

Российский рэпер Моргенштерн уклончиво ответил на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, чей Крым. Передача опубликована на YouTube вечером 31 августа.



Моргенштерн сначала сказал, что эта территория принадлежит крымчанам. Гордон попробовал уточнить, чья же это все-таки земля. Однако рэпер отказался обсуждать эту тему.



«Я тебя уже [поимел] ответом, — заявил Моргенштерн. — Мы на это уже не повлияем. Желаю всем кайфа и любви» (цитата по РИА Новости).



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