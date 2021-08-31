FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +17
73.28р86.67р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
4
Печать

Моргенштерн «поимел» ответом про Крым Гордона

Российский рэпер Моргенштерн уклончиво ответил на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, чей Крым. Передача опубликована на YouTube вечером 31 августа.

Моргенштерн сначала сказал, что эта территория принадлежит крымчанам. Гордон попробовал уточнить, чья же это все-таки земля. Однако рэпер отказался обсуждать эту тему.

«Я тебя уже [поимел] ответом, — заявил Моргенштерн. — Мы на это уже не повлияем. Желаю всем кайфа и любви» (цитата по РИА Новости).

Напомним, рэпер сегодня женился — о его свадьбе подробнее читайте на «Фонтанке».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Алекс81
Дааа… без этой новости я даже жизни не могу представить. Нужно было с пометкой «молния» публиковать…
Danik
Морштерн, Гордон, репер - это что за иностранцы!? И почему должна быть эта ботва интересна? Зачем СМИ так трудятся, вспоминая эту муть?
По ба-ра-ба-ну!
killbeachtrash
А кто такой МоргШтерн ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний