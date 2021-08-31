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«С молодоженами сегодня не повезло, но работу не выбирают!» Собчак показала свадьбу Моргенштерна с выкупом за монетки и подъездными конкурсами

Моргенштерн решил устроить свадьбу в ретростиле

Рэпер Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина играют свадьбу — все по канонам, с выкупом, конкурсами и прочей атрибутикой. Сторис с места событий 31 августа опубликовала в Instagram ведущая Ксения Собчак.

«Я веду норм свадьбу сегодня. Ребята накопили», — шутит ведущая.

На видео Моргенштерн выполняет в украшенном подъезде задания: пересчитывает монетки для выкупа, ищет в утыканном зубочистками яблоке короткую и придумывает комплименты для невесты. Попутно он интересуется у Собчак, «вспомнилась ли ей молодость», и та со смехом соглашается.

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Ранее в Сети появились видео теплохода с плакатом «Алишер и Дилара», на котором идет подготовка к торжеству возле Москва-сити. На судно доставили 26 двуспальных кроватей с черными простынями, сообщает Lenta.ru, а подавать гостям якобы будут самсу и замороженные пельмени. Некоторые считают, что это фейк: выглядит слишком дешево и на самом деле свадьба может пройти в другом месте.

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Новости светской жизни феодального государства.....
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