Рэпер Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина играют свадьбу — все по канонам, с выкупом, конкурсами и прочей атрибутикой. Сторис с места событий 31 августа опубликовала в Instagram ведущая Ксения Собчак.



«Я веду норм свадьбу сегодня. Ребята накопили», — шутит ведущая.



На видео Моргенштерн выполняет в украшенном подъезде задания: пересчитывает монетки для выкупа, ищет в утыканном зубочистками яблоке короткую и придумывает комплименты для невесты. Попутно он интересуется у Собчак, «вспомнилась ли ей молодость», и та со смехом соглашается.

