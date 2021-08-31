Рэпер Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина играют свадьбу — все по канонам, с выкупом, конкурсами и прочей атрибутикой. Сторис с места событий 31 августа опубликовала в Instagram ведущая Ксения Собчак.
«Я веду норм свадьбу сегодня. Ребята накопили», — шутит ведущая.
На видео Моргенштерн выполняет в украшенном подъезде задания: пересчитывает монетки для выкупа, ищет в утыканном зубочистками яблоке короткую и придумывает комплименты для невесты. Попутно он интересуется у Собчак, «вспомнилась ли ей молодость», и та со смехом соглашается.
Ранее в Сети появились видео теплохода с плакатом «Алишер и Дилара», на котором идет подготовка к торжеству возле Москва-сити. На судно доставили 26 двуспальных кроватей с черными простынями, сообщает Lenta.ru, а подавать гостям якобы будут самсу и замороженные пельмени. Некоторые считают, что это фейк: выглядит слишком дешево и на самом деле свадьба может пройти в другом месте.