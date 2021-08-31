Петербургским школам не хватает учителей математики и русского языка. Активно ищут и педагогов начальных классов

В 109 петербургских школах открыты различные вакансии. Об этом «Фонтанке» сообщили в городской службе занятости 31 августа.



Наибольшее число учительских вакансий есть в Красносельском районе (25), на втором месте — Невский район (19), замыкает тройку лидеров Курортный район (13). Лучше всего укомплектованы учителями школы Калининского района, там не закрыта всего одна позиция.



Чаще всего в петербургских школах не хватает учителей математики (35 вакансий) и русского языка и литературы (27 вакансий), также школы вынуждены искать педагогов начальных классов (23 вакансии).

