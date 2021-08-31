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Петербургским школам не хватает учителей математики и русского языка. Активно ищут и педагогов начальных классов

Стало известно, каких учителей не хватает в петербургских школах

В 109 петербургских школах открыты различные вакансии. Об этом «Фонтанке» сообщили в городской службе занятости 31 августа.

Наибольшее число учительских вакансий есть в Красносельском районе (25), на втором месте — Невский район (19), замыкает тройку лидеров Курортный район (13). Лучше всего укомплектованы учителями школы Калининского района, там не закрыта всего одна позиция.

Чаще всего в петербургских школах не хватает учителей математики (35 вакансий) и русского языка и литературы (27 вакансий), также школы вынуждены искать педагогов начальных классов (23 вакансии).

Ранее губернатор Александр Беглов анонсировал выплату в 10 тысяч рублей всем петербургским учителям. Деньги получат учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, воспитатели, младший педагогический персонал, преподаватели музыкальных и спортивных школ, тренеры.

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Комментарии (9)

Аппаратчик мокрой классификации
Можно из тожикистона завезти..
PauG
Наконец-то началось сказываться влияние платного педагогического образования.. в 2020 году было на факультете психологии Герцена было 10 бесплатных мест всего. А платное 259 тысяч в год. Вот потом потратившие больше ляма на образование пойдут в школу работать? Ха-ха ха!
ivan5_5e4d10fe646f6
Кто хоть немного петрит - репитирует. Пока квартиры не начнут давать как раньше - не ждите.
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