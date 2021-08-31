Ростуризм продлил срок продаж туров с кешбэком до середины сентября

Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кешбэка на две недели. Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе Ростуризма.



Продажи туров с кешбэком должны были завершиться 31 августа, однако из выделенных правительством РФ на реализацию программы в 2021 году 6,7 млрд рублей осталось 400 млн рублей. Эти средства было решено направить на то, чтобы дополнительно простимулировать продажи в низкий сезон, пояснила глава ведомства Зарина Догузова.