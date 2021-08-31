FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +17
73.28р86.67р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
3
Печать

Ростуризм продлил срок продаж туров с кешбэком до середины сентября

Окно продаж путёвок с кешбэком в России продлили на две недели

Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кешбэка на две недели. Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Продажи туров с кешбэком должны были завершиться 31 августа, однако из выделенных правительством РФ на реализацию программы в 2021 году 6,7 млрд рублей осталось 400 млн рублей. Эти средства было решено направить на то, чтобы дополнительно простимулировать продажи в низкий сезон, пояснила глава ведомства Зарина Догузова.

Как отметили в Ростуризме, исходя из текущего спроса, благодаря продлению окна продаж в путешествие по России этой осенью смогут отправиться еще приблизительно 100 тыс. туристов. В результате отрасль получит более 2 млрд рублей дополнительного дохода.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить программу туристического кешбэка до конца года, а также возвращать родителям 50% стоимости путёвки в детский лагерь.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

264940801
Езжайте туда где сели,лавины,реки из берегов, вертолеты падают. Выгодно - платит некому. Организуйте безопасные туры, а потом продляйте на века!
266221014
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю верну.ть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.
Михаил Петров-Водкин
всё равно в Турцию 9-го летим. да ещё и Turkish airlines назло Путину и его Крыму
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний