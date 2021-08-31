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Суд в Петербурге спрятал «аптечного ковбоя» из Парголово за решётку

Выборгский районный суд заключил под стражу 28-летнего Дмитрия Чарсыкова из Парголово. Мужчине вменяют два эпизода разбоя. Дважды он приходил в петербургские аптеки — один раз унёс мелочь, во второй раз ушёл ни с чем.

Как отмечает объединённая пресс-служба судов 31 августа, обвиняемый и его защитник возражали против суровой меры, однако суд встал на сторону следствия. В СИЗО Чарсыков пробудет как минимум до 29 октября.

30 августа сотрудники уголовного розыска по подозрению в двух налетах на аптеки в Парголово задержали на Васильевском острове частного охранника с большой криминальной биографией. Несмотря на предыдущий опыт, после двух «визитов» он ощутил в карманах лишь тяжесть 2 100 рублей, которые ему отдала под угрозой ножа фармацевт в одном из заведений. Сотрудница второй аптеки ему отказала, и он ушел. Одно из нападений попало на видео.

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