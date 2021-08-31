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Аптечный ковбой из Парголово оказался частным охранником, который только в конце этой весны вышел из колонии

Полиция задержала мужчину, который за несколько минут совершил два налета на аптеки в Парголово

Девять раз судимого охранника задержали сотрудники уголовного розыска Выборгского района по подозрению в серии нападений на аптеки в Парголово.

Как стало известно «Фонтанке» 31 августа, накануне около трех дня у магазина «Пятерочка» на Среднем проспект Васильевского острова оперативники остановили 28-летнего жителя Парголово. По предварительной информации, именно его подозревают в парном налете на аптеки на севере Петербурга 24 августа. Тогда аптечный ковбой в черном под угрозой ножа требовал у фармацевтов выручку. В одном случае ему удалось получить 2 100 рублей, во втором он получил резкий отказ и сбежал. В обоих случаях было возбуждено дело о разбойном нападении.

Выяснилось, что мужчина за последние 12 лет был девять раз судим за кражи и разбои и в последний раз освободился из мест лишения свободы в мае этого года. При этом судимость почему-то не помешала ему устроиться в ЧОП на должность охранника.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания до решения о мере пресечения.

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Комментарии (10)

lamer
Он точно пастух, или таки налетчик (гангстер)?
zlopopik
Еще бы комментарии сделали бы с обратной связью и оценками - были бы вне конкуренции.
houspi
Если он сидел в очень южном полушарии то да, осень там заканчивается как раз в мае.
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