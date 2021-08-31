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В сборной России по футболу прояснили ситуацию с капитаном команды

В сборной России по футболу будет несколько капитанов

В сборной России по футболу решили, что капитанская повязка — слишком большая ответственность для одного человека. Об этом сообщил защитник Георгий Джикия в социальных сетях национальной команды.

«На сегодняшний день у нас не будет одного капитана. Их будет несколько. Мы так решили на собрании, потому что хочется, чтобы каждый в нашей обновлённой сборной чувствовал эту ответственность. Не стоит удивляться, если в каждом матче с капитанской повязкой будут разные футболисты. Любой может вывести на поле сборную», — подчеркнул Джикия.

Сборная России в сентябре проведет три матча квалификации чемпионата мира 2022 года: против Хорватии (1 сентября, в Москве), Кипра (4 сентября, на выезде) и Мальты (7 сентября, в Москве). Это будут первые игры Валерия Карпина во главе национальной команды.

С 2018 года Артем Дзюба был капитаном команды, однако у него с Карпиным давно непростые отношения.

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Комментарии (1)

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Как надену портупею - так тупею и тупею.
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