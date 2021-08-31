Суд в Петербурге арестовал братьев, обвиняемых в смертельном избиении из-за 5 тысяч рублей

Как отмечает объединённая пресс-служба судов Петербурга, оба брата в СИЗО не хотели, просили домашний арест. Артём Филимонов отказался признавать вину, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себя.



Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артема Филимонова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. в ч. 4 ст. 162, ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Следствие считает, что братья Филимоновы вечером 28 августа напали на жителя дома № 40/1 по Маршала Казакова. Мужчины потребовали отдать им 5 тысяч рублей, после чего избили его руками, ногами и неустановленным тупым предметом. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, его тело обнаружила возлюбленная.