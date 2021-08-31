FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +17
73.57р86.81р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

Суд в Петербурге арестовал братьев, обвиняемых в смертельном избиении из-за 5 тысяч рублей

Братья Артем и Владимир Филимоновы заключены под стражу Красносельским районным судом 31 августа. Оба обвиняются в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

Как отмечает объединённая пресс-служба судов Петербурга, оба брата в СИЗО не хотели, просили домашний арест. Артём Филимонов отказался признавать вину, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себя.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артема Филимонова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. в ч. 4 ст. 162, ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Следствие считает, что братья Филимоновы вечером 28 августа напали на жителя дома № 40/1 по Маршала Казакова. Мужчины потребовали отдать им 5 тысяч рублей, после чего избили его руками, ногами и неустановленным тупым предметом. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, его тело обнаружила возлюбленная.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

266081655
Только сейчас понимаешь, насколько полезен был ГУЛАГ..... Таких только в солнечный Магадан или на другие стройки народного хозяйства....
OdinokiyDupri
Не отдавать долги плохо, но еще хуже драться.
Так что идите под суд братья.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний