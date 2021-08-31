Операционная система Windows 11 выйдет 5 октября 2021 года. Об этом 31 августа сообщается на сайте Microsoft.
Пользователи Windows 10 смогут перейти на новую версию бесплатно к середине 2022 года в зависимости от устройства.
«Сегодня мы рады объявить дату выхода новой ОС Windows 11 — это 5 октября 2021 года. С этого дня станет доступно бесплатное обновление до Windows 11 для соответствующих требованиям ПК с Windows 10 и станут доступны для приобретения новые компьютеры с Windows 11», — рассказали разработчики.
Автор: Microsoft
Отмечается, что Windows 11 включает в себя новые инструменты, системные звуки и приложения. Также пользователям придется привыкать к обновленному интерфейсу: «живые плитки» исчезли, а меню «Пуск» переместилось в центр панели задач. Представители Microsoft заявили о существенном увеличении производительности и оптимизации системы. Подробнее о новинках читайте в материале «Фонтанки».