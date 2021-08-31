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Новая ОС Windows 11 станет доступна 5 октября

Операционная система Windows 11 выйдет 5 октября 2021 года. Об этом 31 августа сообщается на сайте Microsoft.

Пользователи Windows 10 смогут перейти на новую версию бесплатно к середине 2022 года в зависимости от устройства.

«Сегодня мы рады объявить дату выхода новой ОС Windows 11 — это 5 октября 2021 года. С этого дня станет доступно бесплатное обновление до Windows 11 для соответствующих требованиям ПК с Windows 10 и станут доступны для приобретения новые компьютеры с Windows 11», — рассказали разработчики.

Автор: Microsoft

Отмечается, что Windows 11 включает в себя новые инструменты, системные звуки и приложения. Также пользователям придется привыкать к обновленному интерфейсу: «живые плитки» исчезли, а меню «Пуск» переместилось в центр панели задач. Представители Microsoft заявили о существенном увеличении производительности и оптимизации системы. Подробнее о новинках читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (6)

266081655
Доколе Гейц будет кошмарить весь мир?
f0ntan
Все значки теперь внизу посередине как на Маке. Майкрософт продолжает что-либо слизывать со своих конкурентов. И про вдруг новую версию 11 виндовс, когда объявляли что версия 10 будет последней. Опять же все дело в маке. У мака версия 10 появилась с начала столетия, т.е. уже более 20 лет, с разными версиями этой десятки. Виндовсу цифра 10 приглянулась и они после восьмерки сразу же выпускают десятку. А девятка где? Дальше недавно Мак выпустил новую версию - 11. Майкрософт, который повторяет все шаги за Маком, тут же выпускает 11 версию виндовса, нижней панелью похожую на мак
Pilat
Что то мне думается, что эту версию ждёт судьба восьмой.
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