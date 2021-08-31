Все значки теперь внизу посередине как на Маке. Майкрософт продолжает что-либо слизывать со своих конкурентов. И про вдруг новую версию 11 виндовс, когда объявляли что версия 10 будет последней. Опять же все дело в маке. У мака версия 10 появилась с начала столетия, т.е. уже более 20 лет, с разными версиями этой десятки. Виндовсу цифра 10 приглянулась и они после восьмерки сразу же выпускают десятку. А девятка где? Дальше недавно Мак выпустил новую версию - 11. Майкрософт, который повторяет все шаги за Маком, тут же выпускает 11 версию виндовса, нижней панелью похожую на мак