Оперативную съёмку с профилактических мероприятий 31 августа публикует ГУ МВД по Петербургу и области. Водителей, севших за руль подшофе или под кайфом, искали на дорогах города и за его пределами. Например, несколько служебных машин ночью заняли пост у деревни Верхние Осельки во Всеволожском районе. Там инспекторам попался мужчина на скутере, надышавший в трубочку на административный протокол.
ГУ МВД по Петербургу и области
«В общей сложности полицейские выявили 221 правонарушителя: это те, кто перед поездкой пил, употреблял запрещённое или при проверке отказался от медицинского освидетельствования. Девять человек уже попадались на аналогичном и были лишены прав, теперь отвечать им предстоит не по административной, а по уголовной статье», — напомнили в Госавтоинспекции.
Для сравнения: в июле итоги «выходного дня» были примерно те же — 226 нетрезвых водителей, в августе прошлого года за одни выходные поймали 27 человек, из которых двадцать были нетрезвыми, семеро отказались от проверки.