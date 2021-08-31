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Кадры рейда «Нетрезвый водитель»: ГИБДД показала, как шерстят петербургские дороги

За выходные в Петербурге и области на нетрезвой езде поймали 221 водителя

Дорожное разгильдяйство в цифрах демонстрирует петербургская полиция после рейда «Нетрезвый водитель», который устроили в минувшие выходные. Год назад «улов» был кратно скромнее.

Оперативную съёмку с профилактических мероприятий 31 августа публикует ГУ МВД по Петербургу и области. Водителей, севших за руль подшофе или под кайфом, искали на дорогах города и за его пределами. Например, несколько служебных машин ночью заняли пост у деревни Верхние Осельки во Всеволожском районе. Там инспекторам попался мужчина на скутере, надышавший в трубочку на административный протокол.

ГУ МВД по Петербургу и области

«В общей сложности полицейские выявили 221 правонарушителя: это те, кто перед поездкой пил, употреблял запрещённое или при проверке отказался от медицинского освидетельствования. Девять человек уже попадались на аналогичном и были лишены прав, теперь отвечать им предстоит не по административной, а по уголовной статье», — напомнили в Госавтоинспекции.

Для сравнения: в июле итоги «выходного дня» были примерно те же — 226 нетрезвых водителей, в августе прошлого года за одни выходные поймали 27 человек, из которых двадцать были нетрезвыми, семеро отказались от проверки.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, ст. 12.8 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

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Комментарии (4)

SU LUX INN
рейд - это Вылазка, налет! этим обычно занимаются Разбойники!
mavar
А в багажниках что искали? Закусь?
lamer
А почему в кадре нет Алины, она прогуляла рейд?
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