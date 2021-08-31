Водители не поделили проспект и собрали пробку из машин и трамваев в Калининском районе Петербурга днем 31 августа.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Мария, у дома 10 по проспекту Науки столкнулись два легковых автомобиля. О пострадавших не сообщается. На фото видно, что у одной из машин от удара сработали подушки безопасности.
В результате ДТП автомобили оказались на трамвайных путях и встречной полосе. По словам очевидицы, трамваи из-за аварии встали в обе стороны. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», из-за аварии с 14:20 задерживаются трамваи маршрутов № 9, 38 и 57 в направлении от проспекта Мечникова. Само ДТП произошло еще раньше, в 14:20 к месту подъехал первый вагон.
Автомобилистам во встречном направлении приходится протискиваться по крайнему ряду. По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется почти от улицы Бутлерова.