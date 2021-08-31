«Вектор»: В России не выявили агрессивного южноафриканского штамма

В России не зарегистрировано ни одного случая заражения обнаруженным в Южно-Африканской Республике вариантом коронавируса С.1.2, распространиться ему мешает штамм «дельта». Об этом заявили 31 августа в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора «Интерфаксу».



«Вирусы, относящиеся к генетической линии C.1.2, были впервые выявлены в ЮАР в мае 2021 года и с мая по август выявлялись во всех провинциях ЮАР с частотой, доходящей приблизительно до 2% от общего числа анализируемых геномов. В Российской Федерации случаи заболевания, относящиеся к данной линии, не выявлены», — цитирует агентство научный центр.