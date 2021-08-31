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«Вектор»: В России не выявили агрессивного южноафриканского штамма

В России не зарегистрировано ни одного случая заражения обнаруженным в Южно-Африканской Республике вариантом коронавируса С.1.2, распространиться ему мешает штамм «дельта». Об этом заявили 31 августа в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора «Интерфаксу».

«Вирусы, относящиеся к генетической линии C.1.2, были впервые выявлены в ЮАР в мае 2021 года и с мая по август выявлялись во всех провинциях ЮАР с частотой, доходящей приблизительно до 2% от общего числа анализируемых геномов. В Российской Федерации случаи заболевания, относящиеся к данной линии, не выявлены», — цитирует агентство научный центр.

В «Векторе» пояснили, что штамм из Африки может «частично уклоняться от иммунного ответа», однако он не обладает характеристиками, которые могли бы способствовать вытеснению варианта «дельта», который по-прежнему является очень заразным, что способствует его активному распространению и преобладанию над другими вариантами коронавируса.

Доля С.1.2 среди заражённых только в ЮАР активно нарастает. В мае доля C.1.2 — около 0,2% от всех секвенированных геномов. В июне — уже 1,6%, а к июлю — 2%. Кроме того, новый штамм быстро распространяется. Он уже зафиксирован не только в ЮАР, но и попал в Швейцарию, Новую Зеландию, Великобританию и в Китай.

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