Ленинградский зоопарк устраивает специальную акцию для маленьких посетителей. 1 сентября для школьников вход будет свободным — нужно только показать ученический билет. Об этом 31 августа представители зверинца рассказали на официальной странице в Instagram.



«После первого школьного звонка и линейки ждём вас в зоопарке. Для наших маленьких гостей мы подготовили познавательную программу, которая познакомит их с интересными фактами о животных в истории великих путешествий», — пишут сотрудники.