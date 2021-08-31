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«И пусть осень начнется ярко!» Школьники смогут бесплатно посетить Ленинградский зоопарк в День знаний

Ленинградский зоопарк обещает бесплатное посещение детям 1 сентября

Ленинградский зоопарк устраивает специальную акцию для маленьких посетителей. 1 сентября для школьников вход будет свободным — нужно только показать ученический билет. Об этом 31 августа представители зверинца рассказали на официальной странице в Instagram.

«После первого школьного звонка и линейки ждём вас в зоопарке. Для наших маленьких гостей мы подготовили познавательную программу, которая познакомит их с интересными фактами о животных в истории великих путешествий», — пишут сотрудники.

В программе дня — маршрутная игра-квест, лекция с прирученными животными, экспозиция беспозвоночных животных и интерактивная программа «Животные в истории великих путешествий».

Также 1 сентября анонсирован бесплатный вход в Этнографический музей, причем не только школьникам, но и всем желающим. Единственное ограничение — бесплатный входной билет нужно будет получить на кассе, а их количество ограничено.

В День знаний петербургским школьникам придётся спрятать нарядную форму под кофтами и куртками. Утро 1 сентября будет прохладным, из плюсов — отсутствие дождя. Об этом «Фонтанке» ранее рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

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Комментарии (3)

Skazochny
то есть тысячи детишек, будут толпится , чтобы один день бесплатно посмотреть...это реально геноцид
Mr.Long
"1 сентября для школьников вход будет свободным — нужно только показать ученический билет"

То есть первоклассники пролетают мимо?
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