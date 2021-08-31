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Евросоюз достиг цели по полной вакцинации от коронавируса

В странах ЕС привили от COVID-19 70% взрослого населения

Евросоюз достиг цели по полной вакцинации против коронавируса 70% взрослого населения. Об этом во вторник, 31 августа, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. Я хочу поблагодарить многих людей, которые сделали это великое достижение возможным. Но мы должны идти дальше! Нам нужно больше европейцев для вакцинации. И мы должны помочь остальному миру вакцинироваться тоже. Мы продолжим поддерживать наших партнеров», — написала фон дер Ляйен в своём Twitter.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что Совет Евросоюза обновил список стран, из которых в ЕС можно въезжать с ослабленным режимом антиковидных ограничений.

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Комментарии (5)

Савва Морозов
Чего же тогда у них многочисленные митинги, против запретов, и вакцинации?!
266101755
Европейцы - молодцы! Сразу видно, что люди в головой и мотивированны. В России и до 30% не могут дотянуться. Готовы умирать, мучиться под аппаратами ИВЛ, оставаться на всю жизнь инвалидами, но прививаться - ни-ни. Страшно видите ли побочных эффектов...
zlopopik
Европа сейчас не та, какой была 30 лет назад. Посмотрим, что с ней будет еще через 30 лет.
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