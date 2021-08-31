Евросоюз достиг цели по полной вакцинации от коронавируса

Евросоюз достиг цели по полной вакцинации против коронавируса 70% взрослого населения. Об этом во вторник, 31 августа, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. Я хочу поблагодарить многих людей, которые сделали это великое достижение возможным. Но мы должны идти дальше! Нам нужно больше европейцев для вакцинации. И мы должны помочь остальному миру вакцинироваться тоже. Мы продолжим поддерживать наших партнеров», — написала фон дер Ляйен в своём Twitter.
70% of adults in EU are fully vaccinated.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2021
I want to thank the many people making this great achievement possible.
But we must go further!
We need more Europeans to vaccinate. And we need to help the rest of the world vaccinate, too.
We'll continue supporting our partners. pic.twitter.com/VxdvZlrwYv
Ранее «Фонтанка» сообщала, что Совет Евросоюза обновил список стран, из которых в ЕС можно въезжать с ослабленным режимом антиковидных ограничений.