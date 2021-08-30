Евросоюз обновил список стран с ослабленным режимом ковидных ограничений при въезде

Совет Евросоюза обновил список стран, из которых в ЕС можно въезжать с ослабленным режимом антиковидных ограничений. Об этом 30 августа пишет «Интерфакс».



Из этого перечня исключены Израиль, Косово, Ливан, Черногория, Северная Македония и США. «Льготный» въезд по-прежнему возможен из 18 стран (Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Япония, Иордания, Новая Зеландия, Катар, Молдавия, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Украина, Китай). России в этом списке нет, ЕС пока не планирует ослаблять антиковидные ограничения для граждан РФ.

