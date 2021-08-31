Чтобы врач видел пациента на расстоянии, а пациент — врача. В Петербурге стартует пилотный проект Сбера

Пилотный проект в Петербурге начался с телемедицинских консультаций «врач-пациент» в детской городской поликлинике №49. В процессе обсуждения — пилот по дистанционному мониторингу взрослых пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Об этом рассказали «Фонтанке» в СберЗдоровье. Компания предложила свою платформу государственным клиникам. Это комплексное телемедицинское решение (КТР) с использованием голосовых роботов и носимых устройств для наблюдения, а также для проведения телемедицинских консультаций формата «врач-пациент».

«Платформа позволяет обеспечивать удалённое наблюдение и консультирование пациентов с гипертонией, сахарным диабетом, а также отслеживать состояние больных COVID-19 и реабилитирующихся после перенесённой инфекции. Для пациентов все услуги бесплатны и доступны в рамках ОМС, — рассказал Анатолий Зингер, генеральный директор медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье. — Проект стартовал весной 2020 года, в первую волну пандемии, когда стало очевидно, что нагрузка на врачей и региональные системы здравоохранения в течение года существенно возрастёт и специалисты не смогут уделять много времени каждому. Телемедицинское решение дает пациентам возможность бесплатно получить медицинскую помощь в любое удобное время сразу же, как возникает потребность».



Используя телемедицинские технологии от Сбера, с апреля 2020 года врачи в режиме онлайн следили за состоянием здоровья более чем 35 000 человек. За это время было выявлено почти 5 000 пациентов с ухудшившимся самочувствием и спасено, по данным региональных минздравов, где внедрялся проект, более 150 жизней. Теперь эта технология тестируется в трех клиниках Ленинградской области и в детской поликлинике №49 в Пушкине.

