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Асташов, работавший курьером, завоевал второе золото на Паралимпиаде

Российский велогонщик Михаил Асташов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в шоссейной гонке с раздельным стартом. Он преодолел дистанцию 16 км за 24 минуты 53,37 секунды.

Это его второе золото, до этого он выиграл индивидуальную гонку на 3 000 метров на треке в классе С.

Среди россиян есть и другие победители. Фёдор Рудаков получил бронзовую медаль в беге на дистанции 1 500 метров для слепых и слабовидящих, Антон Кулятин — золото в беге на дистанции 1 500 метров для спортсменов с нарушением зрения, Никита Котуков — бронзу в прыжках в длину, Владимир Свиридов — золото в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Свиридов установил новый мировой рекорд. Он превзошёл свое же достижение на 35 сантиметров.

Асташов родился без рук и ног. В феврале 2020 года он устроился доставщиком еды в Екатеринбурге.

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, о.бещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.
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