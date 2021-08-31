Асташов, работавший курьером, завоевал второе золото на Паралимпиаде

Российский велогонщик Михаил Асташов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в шоссейной гонке с раздельным стартом. Он преодолел дистанцию 16 км за 24 минуты 53,37 секунды.



Это его второе золото, до этого он выиграл индивидуальную гонку на 3 000 метров на треке в классе С.



Среди россиян есть и другие победители. Фёдор Рудаков получил бронзовую медаль в беге на дистанции 1 500 метров для слепых и слабовидящих, Антон Кулятин — золото в беге на дистанции 1 500 метров для спортсменов с нарушением зрения, Никита Котуков — бронзу в прыжках в длину, Владимир Свиридов — золото в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Свиридов установил новый мировой рекорд. Он превзошёл свое же достижение на 35 сантиметров.

