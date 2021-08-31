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К наблюдению за выборами в Госдуму хотят привлечь блогеров

Организации, близкие к власти, хотят привлечь к осенним выборам в Государственную думу блогеров-наблюдателей, которые призваны будут развеять сомнения граждан в честности происходящего. Об этом 31 августа пишет «Коммерсантъ».

В идеале блогеры будут освещать деятельность 60% всех российских участков для голосования — около 57 тысяч. Большинство блогеров получат статус обычных наблюдателей, их будут прикреплять к конкретным участкам. Но в некоторых регионах их хотят аккредитовывать как журналистов, и тогда они получат право перемещаться между участками. Работающий над проектом источник издания уточняет, что речь идёт скорее не о привлечении популярных блогеров, а о том, чтобы обучить самих наблюдателей вести соцсети.

Сейчас проект находится в стадии реализации. На местах его курируют региональные власти совместно с Центрами управления регионами, которые создавались для помощи властям в работе с соцсетями и подчинены АНО «Диалог». В ряде регионов эти вопросы уже решены: блогеры приглашены.

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Комментарии (4)

260741301
А потом эти блогеры пойдут по этапу? Хороший способ!
lamer
Так эти блохеры просто ненавидят выборы. Счас, придут, ждите. Они только провокации могут устраивать, а на трансляции обычного процесса они только себе рейтинг испортят. Ну и не любят они трудиться, наблюдателю целый день работать надо.
266221014
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202. 2003 7520 0340..
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