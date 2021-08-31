К наблюдению за выборами в Госдуму хотят привлечь блогеров

Организации, близкие к власти, хотят привлечь к осенним выборам в Государственную думу блогеров-наблюдателей, которые призваны будут развеять сомнения граждан в честности происходящего. Об этом 31 августа пишет «Коммерсантъ».
В идеале блогеры будут освещать деятельность 60% всех российских участков для голосования — около 57 тысяч. Большинство блогеров получат статус обычных наблюдателей, их будут прикреплять к конкретным участкам. Но в некоторых регионах их хотят аккредитовывать как журналистов, и тогда они получат право перемещаться между участками. Работающий над проектом источник издания уточняет, что речь идёт скорее не о привлечении популярных блогеров, а о том, чтобы обучить самих наблюдателей вести соцсети.
Сейчас проект находится в стадии реализации. На местах его курируют региональные власти совместно с Центрами управления регионами, которые создавались для помощи властям в работе с соцсетями и подчинены АНО «Диалог». В ряде регионов эти вопросы уже решены: блогеры приглашены.