Полиция Петербурга ищет пироманов-самокатчиков, спаливших директорскую Audi на парковке бизнес-центра

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 августа, о возгорании на Вербной, 27, в экстренные службы сообщили накануне около одиннадцати часов вечера. Вспыхнула Audi Q7, которую владелец в первый рабочий день недели оставил рядом с БЦ «Лайнер». Серьёзно обгореть автомобилю не дали.



Audi Q7 принадлежит 44-летнему гендиректору фирмы, специализирующейся на торговле стройматериалами. Он оценил ущерб в 100 тысяч рублей. Записи с камер наблюдения подсказали, что кроссовер не самовоспламенился, ему очень настойчиво помогли.

