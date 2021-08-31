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Полиция Петербурга ищет пироманов-самокатчиков, спаливших директорскую Audi на парковке бизнес-центра

Двое на электросамокатах подожгли автомобиль Audi Q7 на Вербной

Полиция Приморского района Петербурга ищет автомобильных поджигателей. Судя по записям с камер, в выборе жертвы на парковке бизнес-центра они не колебались.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 августа, о возгорании на Вербной, 27, в экстренные службы сообщили накануне около одиннадцати часов вечера. Вспыхнула Audi Q7, которую владелец в первый рабочий день недели оставил рядом с БЦ «Лайнер». Серьёзно обгореть автомобилю не дали.

Audi Q7 принадлежит 44-летнему гендиректору фирмы, специализирующейся на торговле стройматериалами. Он оценил ущерб в 100 тысяч рублей. Записи с камер наблюдения подсказали, что кроссовер не самовоспламенился, ему очень настойчиво помогли.

За час до полудня на парковке возникли двое мужчин на электросамокатах, в машину полетела бутылка с зажигательной смесью, вспыхнуло пламя. Бутылку изъяли, в полиции возбудили уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества (статья 167 УК).

Audi не единственная жертва пироманов. Так, на Дунайском три машины горели после манипуляций неизвестных, на Планерной без автомобиля остался таксист.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202. 2003 7520 0340...
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