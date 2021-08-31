Как выяснила «Фонтанка» 31 августа, после пожара на Дунайском проспекте, 23, сотрудники полиции просмотрели записи камеры видеонаблюдения, установленной на соседнем доме. В объектив попали двое неизвестных, которые в 2:27 подошли к BMW Х5, после чего она вспыхнула.

Эта БМВ с «красивым» номером принадлежит частной компании, занимающейся инженерными системами, на ней ездит гендиректор. Машина сгорела полностью. Также пламя задело стоявшие рядом Lexus RХ 300 и Mazda 6. Люди не пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Появились подробности и по «Мерседесу Е200», сгоревшему на Планерной улице. Этот автомобиль довольно старый, им владеет таксист. У мужчины тоже есть недоброжелатели: он имел конфликты с другими таксистами около аэропорта Пулково.



Напомним, в ночь на 30 августа в Петербурге сгорели как минимум пять машин — это необычно много для одной ночи.

