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После ночи горевших машин всплывают конфликты. Камера засекла двоих у BMW Х5, а таксист рассказал о врагах

Три машины на Дунайском горели после манипуляций неизвестных

Автомобильными пожарами, которых прошлой ночью в Петербурге было необычно много, занялась полиция. Про один, самый «дорогой», уже точно известно — причиной стал поджог.

Как выяснила «Фонтанка» 31 августа, после пожара на Дунайском проспекте, 23, сотрудники полиции просмотрели записи камеры видеонаблюдения, установленной на соседнем доме. В объектив попали двое неизвестных, которые в 2:27 подошли к BMW Х5, после чего она вспыхнула.

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Эта БМВ с «красивым» номером принадлежит частной компании, занимающейся инженерными системами, на ней ездит гендиректор. Машина сгорела полностью. Также пламя задело стоявшие рядом Lexus RХ 300 и Mazda 6. Люди не пострадали. Возбуждено уголовное дело.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

Появились подробности и по «Мерседесу Е200», сгоревшему на Планерной улице. Этот автомобиль довольно старый, им владеет таксист. У мужчины тоже есть недоброжелатели: он имел конфликты с другими таксистами около аэропорта Пулково.

Напомним, в ночь на 30 августа в Петербурге сгорели как минимум пять машин — это необычно много для одной ночи.

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Комментарии (3)

265056402
ну вот для сравнения, самокат за 30к или машина за 3млн. Вроде не очень жалеют собственность.
Вообще никто не расстроился, хозяин новую купит, много запчастей, непригодное экосфера впитает, и мстя исполнена.
_Igor_
Горящее bmw радует глаз.
aaignat
Сожгли повозку, она стояла на тротуаре. Полиция- "это глухарь"
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