Как сообщает городское ГУ МЧС, сначала около 2:35 на Дунайском проспекте, 23 (Московский район), огонь полностью уничтожил BMW. Не повезло и соседям: у «Мазды» обгорели бампер и капот, у «Лексуса» — правая сторона кузова. Два пожарных расчёта (10 человек) ликвидировали пожар в 3:20.



В 4:57 поступил вызов на улицу Дыбенко (Невский район). Там у дома 9, корпус 1, воспламенился моторный отсек «Сааба». Десять пожарных справились быстро — к 5:13.



И уже в 5:27 их коллеги из Приморского района отправились на Планерную улицу, 41/2, где у «Мерседеса» выгорел салон. На ликвидацию возгорания потребовалось меньше 10 минут.

