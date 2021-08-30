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Ночь горящих машин в Петербурге: дорогой транспорт полыхал в нескольких районах

В Петербурге за ночь сгорели несколько автомобилей

Как минимум пять машин, в том числе недешёвые, сгорели в Северной столице за одну ночь 30 августа — такое бывает нечасто.

Иллюстрация 78.mchs.gov.ru
Иллюстрация 78.mchs.gov.ru
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Как сообщает городское ГУ МЧС, сначала около 2:35 на Дунайском проспекте, 23 (Московский район), огонь полностью уничтожил BMW. Не повезло и соседям: у «Мазды» обгорели бампер и капот, у «Лексуса» — правая сторона кузова. Два пожарных расчёта (10 человек) ликвидировали пожар в 3:20.

В 4:57 поступил вызов на улицу Дыбенко (Невский район). Там у дома 9, корпус 1, воспламенился моторный отсек «Сааба». Десять пожарных справились быстро — к 5:13.

И уже в 5:27 их коллеги из Приморского района отправились на Планерную улицу, 41/2, где у «Мерседеса» выгорел салон. На ликвидацию возгорания потребовалось меньше 10 минут.

Информации о пострадавших в этих пожарах в МЧС не поступало.

Иллюстрация 78.mchs.gov.ru
Иллюстрация 78.mchs.gov.ru

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