В Индии назвали возможную причину загадочной болезни, убивающей детей

Неизвестное вирусное заболевание, из-за которого в Индии погибли десятки людей, может быть вызвано лихорадкой денге. Как передаёт 31 августа РИА Новости, такое предположение высказали власти штата Уттар-Прадеш, где случилась вспышка болезни.
«Причина всплеска таких случаев все еще расследуется, но симптомы — лихорадки денге. Мы уже уведомили государственные органы здравоохранения», — заявил заместитель главного секретаря Уттар-Прадеша по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад телеканалу India TV. Переносчиками денге являются комары.
Местные власти, напомним, сообщили, что в штате от загадочной болезни погибли 70 человек, включая 12 детей. Минздрав штата опроверг эту информацию, уточнив, что погибших 39 (32 ребёнка и семеро взрослых). У большинства были высокая температура, обезвоживание, падение уровня тромбоцитов в крови, а также характерные для денге сильная головная боль, боль в мышцах, увеличение лимфатических узлов, тошнота.
Ранее Роспотребнадзор предупредил о возможном появлении в России большого количества комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила.