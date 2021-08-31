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В Индии назвали возможную причину загадочной болезни, убивающей детей

Десятки жителей штата Уттар-Прадеш умерли, предположительно, от лихорадки денге

Неизвестное вирусное заболевание, из-за которого в Индии погибли десятки людей, может быть вызвано лихорадкой денге. Как передаёт 31 августа РИА Новости, такое предположение высказали власти штата Уттар-Прадеш, где случилась вспышка болезни.

«Причина всплеска таких случаев все еще расследуется, но симптомы — лихорадки денге. Мы уже уведомили государственные органы здравоохранения», — заявил заместитель главного секретаря Уттар-Прадеша по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад телеканалу India TV. Переносчиками денге являются комары.

Местные власти, напомним, сообщили, что в штате от загадочной болезни погибли 70 человек, включая 12 детей. Минздрав штата опроверг эту информацию, уточнив, что погибших 39 (32 ребёнка и семеро взрослых). У большинства были высокая температура, обезвоживание, падение уровня тромбоцитов в крови, а также характерные для денге сильная головная боль, боль в мышцах, увеличение лимфатических узлов, тошнота.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о возможном появлении в России большого количества комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила.

Лихорадка денге — это вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Она широко распространена в Юго-Восточной Азии. По данным ВОЗ, специального лечения денге нет, а вакцина от этой лихорадки может применяться только к тем людям, которые уже один раз ею переболели.

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