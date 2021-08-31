В Индии назвали возможную причину загадочной болезни, убивающей детей

Неизвестное вирусное заболевание, из-за которого в Индии погибли десятки людей, может быть вызвано лихорадкой денге. Как передаёт 31 августа РИА Новости, такое предположение высказали власти штата Уттар-Прадеш, где случилась вспышка болезни.



«Причина всплеска таких случаев все еще расследуется, но симптомы — лихорадки денге. Мы уже уведомили государственные органы здравоохранения», — заявил заместитель главного секретаря Уттар-Прадеша по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад телеканалу India TV. Переносчиками денге являются комары.

