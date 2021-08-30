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В Индии почти 70 человек умерли от загадочной болезни. Большинство из них — дети

В Индии 68 жителей скончались от неизвестной болезни

Неизвестная болезнь за неделю унесла жизни 68 жителей индийского штата Уттар-Прадеш. Об этом 30 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав страны.

40 погибших составляют дети. У большинства заболевших наблюдались высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. Еще у части пациентов были симптомы, подобные вирусу денге (сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов).

По словам медика Маниша Асиджа, болезнь в штате распространяется из-за заболачивания, отсутствия санитарии и гигиены. Также инфекции способствуют ливни и жаркая погода.

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