В Индии почти 70 человек умерли от загадочной болезни. Большинство из них — дети

Неизвестная болезнь за неделю унесла жизни 68 жителей индийского штата Уттар-Прадеш. Об этом 30 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав страны.



40 погибших составляют дети. У большинства заболевших наблюдались высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. Еще у части пациентов были симптомы, подобные вирусу денге (сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов).



По словам медика Маниша Асиджа, болезнь в штате распространяется из-за заболачивания, отсутствия санитарии и гигиены. Также инфекции способствуют ливни и жаркая погода.

