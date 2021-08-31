До глубокой ночи 31 августа водителей, гоняющих по пустым улицам Петербурга, поджидал на перекрёстке проспектов Испытателей и Коломяжского брошенный каршеринговый автомобиль.
Машину оставили на месте после ДТП, которое спровоцировал пользователь сервиса. Он решил повернуть налево из третьего ряда и «жёстко подрезал» ехавший в четвёртом ряду «Мерседес». За что и получил от него удар в бок, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Информации о пострадавших нет.
По сведениям МВД России, с января по март по всей стране произошло около 150 ДТП с каршеринговыми автомобилями. По подсчётам петербургской ГИБДД, с января по апрель включительно в городе было зафиксировано 1 178 ДТП с участием каршеринговых машин, правда всего 556 из них по вине водителей — пользователей сервиса.