Telegram скачали по всему миру более миллиарда пользователей

Количество скачиваний мессенджера Telegram в магазинах мобильных приложений превысило 1 млрд. Об этом 30 августа сообщает TechCrunch со ссылкой на данные компании Sensor Tower, специализирующейся на аналитике цифровых рынков.



На первом месте по количеству загрузок Индия (22% от общего числа), затем идут Россия (10%) и Индонезия (8%). Причем в первой половине 2021-го Telegram загрузили 214,7 млн раз — это на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



При этом TechCrunch пишет, что количество скачиваний не равняется числу активных пользователей (их было около 500 млн на начало года, по оценке издания).

