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Telegram скачали по всему миру более миллиарда пользователей

Количество скачиваний мессенджера Telegram в магазинах мобильных приложений превысило 1 млрд. Об этом 30 августа сообщает TechCrunch со ссылкой на данные компании Sensor Tower, специализирующейся на аналитике цифровых рынков.

На первом месте по количеству загрузок Индия (22% от общего числа), затем идут Россия (10%) и Индонезия (8%). Причем в первой половине 2021-го Telegram загрузили 214,7 млн раз — это на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом TechCrunch пишет, что количество скачиваний не равняется числу активных пользователей (их было около 500 млн на начало года, по оценке издания).

Telegram стал 15-м приложением в мире, которое скачали более миллиарда раз. Ранее эту отметку смогли преодолеть Facebook, WhatsApp, Instagram, Netflix, Spotify и некоторые другие.

Основатель Telegram Павел Дуров сегодня выступил с очередным программным заявлением — на этот раз о потере цифровой свободы.

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