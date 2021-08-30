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Глава Центрального района Петербурга рассказал, что в часовом механизме Думской башни оторвался противовес

Глава администрации Центрального района Петербурга Максим Мейксин рассказал 30 августа, в чём заключается проблема часового механизма Думской башни. По словам чиновника, причина остановки стрелок кроется в оторванном противовесе.

«Сегодня общались с Центром музыкальной культуры «Чайковский», им комитет имущественных отношений передал башню. По их словам, часы встали, так как там оторвало противовес. Мастер будет уже завтра, ремонт займёт около суток», — заявил Мейксин.

Ранее в городском комитете по культуре рассказали, что часы остановили из-за планового ремонта памятника архитектуры, а башня откроется для посетителей 6 сентября.

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