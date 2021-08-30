Всеволод Овчинников родился 17 ноября 1926 года в Ленинграде в семье архитектора, пережил первую блокадную зиму, после чего его семья была эвакуирована. После войны закончил китайское отделение морского факультета Военного института иностранных языков Красной армии.



С 1951 года в течение почти 40 лет работал в газете «Правда», был спецкором в Китае, Японии и Великобритании. В 1979–1992 годах являлся одним из ведущих еженедельной передачи «Международная панорама» на Центральном телевидении СССР.



Овчинников — автор книг «Ветка сакуры (Рассказ о том, что за люди японцы)» (1970), «Корни дуба (Впечатления и размышления об Англии и англичанах)» (1980), «Горячий пепел (Хроника тайной гонки за обладание ядерным оружием)», за которые в 1985 году получил Государственную премию СССР.



В 2002 году стал лауреатом премии Союза журналистов России «Золотое перо России». Награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней (2010 и 2017гг.), Орденом Дружбы (1997), Орденом Трудового Красного Знамени (1962) и др. В 2017 году был удостоен японского Ордена Восходящего солнца.