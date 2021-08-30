В Москве в возрасте 94 лет скончался журналист-международник, писатель-публицист, востоковед Всеволод Овчинников. О его смерти со ссылкой на родственников 30 августа сообщает «Российская газета», где в последние годы Овчинников вёл постоянную рубрику.
«Для нас, журналистов «Российской газеты», это было и счастьем, и удачей — работать месте с Всеволодом Овчинниковым. Как все по-настоящему блестящие профессионалы он был прост и доступен. Ни тени чванливости, ни намека на снисходительность. Исключительная доброжелательность и искреннее желание помочь», — говорится в некрологе РГ.