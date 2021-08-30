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Умер журналист-международник Всеволод Овчинников, переживший блокаду Ленинграда

Знаменитый журналист Всеволод Овчинников скончался в Москве в возрасте 94 лет

В Москве в возрасте 94 лет скончался журналист-международник, писатель-публицист, востоковед Всеволод Овчинников. О его смерти со ссылкой на родственников 30 августа сообщает «Российская газета», где в последние годы Овчинников вёл постоянную рубрику.

«Для нас, журналистов «Российской газеты», это было и счастьем, и удачей — работать месте с Всеволодом Овчинниковым. Как все по-настоящему блестящие профессионалы он был прост и доступен. Ни тени чванливости, ни намека на снисходительность. Исключительная доброжелательность и искреннее желание помочь», — говорится в некрологе РГ.

Всеволод Овчинников родился 17 ноября 1926 года в Ленинграде в семье архитектора, пережил первую блокадную зиму, после чего его семья была эвакуирована. После войны закончил китайское отделение морского факультета Военного института иностранных языков Красной армии.

С 1951 года в течение почти 40 лет работал в газете «Правда», был спецкором в Китае, Японии и Великобритании. В 1979–1992 годах являлся одним из ведущих еженедельной передачи «Международная панорама» на Центральном телевидении СССР.

Овчинников — автор книг «Ветка сакуры (Рассказ о том, что за люди японцы)» (1970), «Корни дуба (Впечатления и размышления об Англии и англичанах)» (1980), «Горячий пепел (Хроника тайной гонки за обладание ядерным оружием)», за которые в 1985 году получил Государственную премию СССР.

В 2002 году стал лауреатом премии Союза журналистов России «Золотое перо России». Награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней (2010 и 2017гг.), Орденом Дружбы (1997), Орденом Трудового Красного Знамени (1962) и др. В 2017 году был удостоен японского Ордена Восходящего солнца.

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Комментарии (4)

rybalka
Долгая, достойная жизнь. Замечательные книги.
Земля пухом.....
266119120
Удивительно талантливый и полезный для России человек.
Nat_May
В юности читала его в роман-газете🙏🙏🙏R.I.P.🙏🙏🙏
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