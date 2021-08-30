Минприроды: Петербург — в топе регионов «свалочного риска». Скоро мусор будет некуда девать

В ближайшие два-три года емкость свалок в 20 регионах России исчерпает себя. В их число входит и Петербург, сообщает 30 августа «Российская газета» со ссылкой на главу ведомства Александра Козлова.



«Для каждого (региона) спланирована инфраструктура по сортировке и захоронению отходов, по созданию полигонов. Регионам придется ускориться и обеспечить реализацию этих проектов», — отметил министр.

Козлов надеется, что губернаторы воспримут проблему серьезно, иначе всем «мало не покажется». Уже сейчас в девяти регионах России есть дефицит мощностей, из-за которого приходится использовать нелегальные свалки: в Забайкалье, на Камчатке, в Красноярском крае, Магаданской и Новосибирской областях, Дагестане, Якутии, на Чукотке и в Севастополе.