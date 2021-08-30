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Минприроды: Петербург — в топе регионов «свалочного риска». Скоро мусор будет некуда девать

За два-три года петербургские свалки исчерпают свою мощность

В ближайшие два-три года емкость свалок в 20 регионах России исчерпает себя. В их число входит и Петербург, сообщает 30 августа «Российская газета» со ссылкой на главу ведомства Александра Козлова.

«Для каждого (региона) спланирована инфраструктура по сортировке и захоронению отходов, по созданию полигонов. Регионам придется ускориться и обеспечить реализацию этих проектов», — отметил министр.

Козлов надеется, что губернаторы воспримут проблему серьезно, иначе всем «мало не покажется». Уже сейчас в девяти регионах России есть дефицит мощностей, из-за которого приходится использовать нелегальные свалки: в Забайкалье, на Камчатке, в Красноярском крае, Магаданской и Новосибирской областях, Дагестане, Якутии, на Чукотке и в Севастополе.

До начала 2023 года в 20 проблемных регионах будут закрываться полигоны с отходами, также уточнил министр.

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Комментарии (1)

killbeachtrash
Не свалки "потеряли свою мощность" , а выстроенная система государственного управления Россией. Впрочем по "высасыванию" денег из страны мощность набирает обороты.
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