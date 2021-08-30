Трассу М-10 в Ленобласти будут перекрывать две ночи подряд

Ночью 31 августа и 1 сентября проезд по федеральной трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти перекроют несколько раз. Останавливать движение будут не более чем на 20 минут.



Как сообщает 30 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 31 августа и 1 сентября в промежутки с 0:00 до 0:20 и с 3:00 до 3:20 на 622-м километре автодороги будут временно перекрывать проезд, чтобы смонтировать рамные опоры. Работы запланированы в рамках устройства примыкания и переходно-скоростных полос АЗС.