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Полугодовая выручка «Газпрома» подскочила в 1,5 раза. Прибыль — сразу в 22 раза

ПАО «Газпром» отчитался о выручке за первую половину 2021 года в 4,3 трлн рублей

ПАО «Газпром» опубликовал промежуточную консолидированную отчётность по МСФО. Прибыль монополиста выросла в 22 раза — до 995 млрд рублей.

Согласно опубликованной в понедельник, 30 августа, промежуточной неаудированной консолидированной отчётности по международному стандарту финансовой отчётности, выручка «Газпрома» выросла на 49% по сравнению с 6 месяцами прошлого года и превысила 4,3 млрд рублей.

Консолидированная прибыль составила 995 млрд рублей, что в 22 раза больше, чем годом ранее.

Такие высокие результаты связываются, во-первых, с эффектом низкой базы — в первой половине 2020 года на фоне коронавирусных ограничений по всему миру резко упали цены на энергоносители. С другой стороны, в этом году цены на газ, наоборот, ставят рекорд за рекордом. Немаловажным фактором стало и снижение курса рубля к основным валютам, что ещё больше увеличило рублёвую выручку при экспорте газа.

Доходы от продажи газа в Европу и другие страны дальнего зарубежья практически удвоились — до 1,45 трлн рублей. В натуральных показателях рост экспорта составил 22,4% — 120,6 млрд м3. Согласно опубликованным данным, средняя цена газа там выросла с 9,5 руб. за м3 до 15,5 руб.

Выручка от продаж газа в страны бывшего СССР выросла почти на 35% — до 187,7 млрд рублей, внутри России — на 17% в деньгах и на 13% — в кубометрах. Средняя цена на газ по России подросла за год всего на 3,5% до 4,3 тыс. рублей за м3.

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Комментарии (9)

Владислав Гольянов
Пора скидывать акции.
***_555
Может, хотя бы оплатят строительство дорог к газоскрёбу?
Skazochny
нам то от этого?
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