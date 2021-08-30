Полугодовая выручка «Газпрома» подскочила в 1,5 раза. Прибыль — сразу в 22 раза

Согласно опубликованной в понедельник, 30 августа, промежуточной неаудированной консолидированной отчётности по международному стандарту финансовой отчётности, выручка «Газпрома» выросла на 49% по сравнению с 6 месяцами прошлого года и превысила 4,3 млрд рублей.



Консолидированная прибыль составила 995 млрд рублей, что в 22 раза больше, чем годом ранее.



Такие высокие результаты связываются, во-первых, с эффектом низкой базы — в первой половине 2020 года на фоне коронавирусных ограничений по всему миру резко упали цены на энергоносители. С другой стороны, в этом году цены на газ, наоборот, ставят рекорд за рекордом. Немаловажным фактором стало и снижение курса рубля к основным валютам, что ещё больше увеличило рублёвую выручку при экспорте газа.

