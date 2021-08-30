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Суд в Петербурге арестовал предполагаемого убийцу продавщицы кондитерской. Он во всём сознался и не протестовал

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джамшеда Сулаймонова, которого обвиняют в убийстве работницы кондитерской на улице Комсомола.

Как сообщили 30 августа в объединённой пресс-службе городских судов, по версии следствия, вечером 28 августа Сулаймонов, находясь в помещении кондитерского магазина «Невские берега», будучи пьяным, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, предварительно вооружившись кухонным ножом и верёвкой, накинул её на шею потерпевшей и начал душить, после чего ещё несколько раз ударил женщину ножом в грудь, отчего та скончалась на месте.

«Фонтанка» писала, что Сулаймонов был близким приятелем погибшей, причём пару связывали не только любовные отношения, но и симпатия к наркотикам. Предполагаемый убийца был задержан на следующий день в Москве, куда успел вылететь из Петербурга. Свою вину он признал полностью.

Суд отправил Сулаймонова под арест до 28 октября. Сам он и его защитник против такой меры не возражали.

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Комментарии (1)

Dimitry Antonov
"Кондитерша". Журналюги из Фонтанки так пишут.
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