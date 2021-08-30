Суд в Петербурге арестовал предполагаемого убийцу продавщицы кондитерской. Он во всём сознался и не протестовал

Как сообщили 30 августа в объединённой пресс-службе городских судов, по версии следствия, вечером 28 августа Сулаймонов, находясь в помещении кондитерского магазина «Невские берега», будучи пьяным, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, предварительно вооружившись кухонным ножом и верёвкой, накинул её на шею потерпевшей и начал душить, после чего ещё несколько раз ударил женщину ножом в грудь, отчего та скончалась на месте.



«Фонтанка» писала, что Сулаймонов был близким приятелем погибшей, причём пару связывали не только любовные отношения, но и симпатия к наркотикам. Предполагаемый убийца был задержан на следующий день в Москве, куда успел вылететь из Петербурга. Свою вину он признал полностью.

