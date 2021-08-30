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Выборг «пожелтел». В Ленобласти выпустили новое антиковидное постановление

Выборгский район Ленобласти переходит в «жёлтую» зону по коронавирусу

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал новое антиковидное постановление. Документ опубликован 30 августа пресс-службой регионального правительства.

Коронавирусных изменений в Ленобласти в этот раз немного — Выборгский район перейдёт из «красной» зоны в «жёлтую». Таким образом, с 1 сентября распределение районов Ленобласти по зонам будет выглядеть следующим образом:

  • в «красной» зоне останутся Бокситогорский, Гатчинский, Киришский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор;
  • в «желтой» зоне — Кингисеппский, Кировский, Тосненский, Подпорожский, Приозерский, Волосовский, Лужский, Ломоносовский и Выборгский районы;
  • в «зеленой» зоне — Волховский район.

Ранее «Фонтанка» писала о заявлении губернатора Петербурга Александра Беглова, что в городе на Неве полностью снимать коронавирусные ограничения пока рано.

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