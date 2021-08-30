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Беглов: Полностью снимать коронавирусные ограничения в Петербурге пока рано

Губернатор Петербурга заявил, что в городе пока не планируют полностью отказываться от ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в Петербурге находится под контролем, однако полностью снимать ограничения пока рано», — приводит 30 августа заявление Александра Беглова пресс-служба губернатора.

По его словам, Петербург сохраняет системы борьбы с пандемией «в режиме мобилизации». Беглов добавил, что город получил больше 30 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19.

Губернатор в очередной раз отметил важность массовой вакцинации для борьбы с «опасными болезнями».

В августе в Петербурге смягчили ограничения. Смольный разрешил открыть аквапарки и игровые комнаты в ТЦ.

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Комментарии (5)

nuga
А что Беглов и Фонтанка не сообщают о 622 постановлении Беглова,где он отменяет наличные при расчетах,дискриминирует и присваивает коды человеку со 100% вакцинацей всех торговых комплексов?С октября.Там ещё касается зрелищных мероприятий,спортивных и их участников.Как видим,действует по плану с опережением.Собянина переплюнул.Когда отделение Сбера резко покинуло ТК в июле,переехав в отдельный офис,сразу стало ясно почему-ТК станут зоной сегрегации,поток посетителей уменьшится и под новый указ о безнале,Сбер не попадал.Беглов нарушил все мыслимые законы.
hedgehog_
а чего с намордниками в транспорте? до какого года продлило?
pavas
Ну конечно, рано: это же так удобно полтора года без митингов и одиночных пикетов. Как бы это оставить навсегда, - с тоской думает Бегло.
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