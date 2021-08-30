Беглов: Полностью снимать коронавирусные ограничения в Петербурге пока рано

Губернатор Петербурга заявил, что в городе пока не планируют полностью отказываться от ограничений, вызванных пандемией COVID-19.
«Ситуация с коронавирусной инфекцией в Петербурге находится под контролем, однако полностью снимать ограничения пока рано», — приводит 30 августа заявление Александра Беглова пресс-служба губернатора.
По его словам, Петербург сохраняет системы борьбы с пандемией «в режиме мобилизации». Беглов добавил, что город получил больше 30 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19.
Губернатор в очередной раз отметил важность массовой вакцинации для борьбы с «опасными болезнями».
В августе в Петербурге смягчили ограничения. Смольный разрешил открыть аквапарки и игровые комнаты в ТЦ.