Фото: Читательница «Фонтанки» Лидия Поделиться Поделиться







Сегодня у флористов и мастеров, способных творить букеты из чего угодно, кроме цветов, понедельник особенно тяжелый. Они начинают собирать заказы к 1 сентября и постить фотографии в соцсетях. Их фантазия поражает. Кажется, что в зависимости от спроса производители готовы собрать букет хоть из живых котят. Но не надо поддаваться соблазну. Правил хорошего букетного тона немного, но лучше их знать, прежде чем снаряжать чадо на праздничную линейку.

Букет не должен быть крупнее ребенка

Времена, когда лучшими друзьями первоклассника считались гладиолусы в человеческий рост, давно прошли. Во-первых, школьнику будет тяжело выстоять линейку с таким букетом. Во-вторых, во время фотографирования шедевр флористики закроет вашего ребенка, а вместе с ним и пару-тройку чужих детей. Учителю тоже будет непросто дотащить подарок до дома. Поэтому соблюдаем пропорции.



Определяемся с колоритом

Романтические алые или розовые цветы следует дарить любимым девушкам, а не учителям. Букет к Дню знаний лучше выбрать в ярких желто-оранжевых осенних или сдержанных пастельных красках. Именно поэтому флористы часто рекомендуют в качестве основы для школьного букета подсолнухи.



Фото: Читательница «Фонтанки» Лидия Фото: Читательница «Фонтанки» Лидия Поделиться Поделиться







Букет — не химическое оружие

Лилии с их резким и всепроникающим запахом — не наш вариант. А еще не стоит связываться с цветами, из которых сыплется пыльца. Профессионалы не советуют выбирать на 1 сентября букеты из тропических цветов — не всегда понятно, как они себя поведут. Может, скукожатся еще до того, как ребенок донесет их до класса. Местные цветы более предсказуемы.



Фото: Читательница «Фонтанки» Лидия Поделиться Поделиться







Выбираем свежие растения

Лучший вариант — сезонные осенние цветы: те же подсолнухи, георгины, хризантемы, розы и гладиолусы (для рослых детишек, как мы помним). Цветы, выращенные на даче, могут быть хорошим решением — но только если вы готовы потратиться на подходящую к случаю упаковку.



Да, букет учителю всегда дарят в упаковке



Современная упаковка для цветов — это не только бумага или декоративные элементы. Композицию хорошо дополнит аквабокс — небольшая герметичная вазочка с водой, которая продлит свежесть растений. Хороший вариант упаковки — коробочка с удобными ручками, корзинка или ящичек. Во-первых, такой букет ребенку удобно будет держать на линейке, во-вторых внутрь можно положить пиафлору — губку для цветов, удерживающую влагу. Упаковкой для небольшого букета может служить кружка, которую учитель потом сможет использовать по прямому назначению. Эффектно смотрятся букеты в тыкве. Но только представьте что будет, если такой букет уронить.



Фото: Читательница «Фонтанки» Лидия Поделиться Поделиться







Украшений в композиции не должно быть слишком много

Это могут быть карандаши или небольшие линейки, миниатюрный глобус или даже глазурованные пряники на школьную тематику. Помните, что подарок адресован взрослому. Не стоит втыкать в букет к 1 сентября головы плюшевых мишек на палочке или шоколадные яйца с сюрпризом.



Знайте и любите своего учителя



Если у педагога аллергия на цветы, это лучше аккуратно выяснить заранее. А еще некоторые учителя предпочитают цветы в горшочках — потому что они живут значительно дольше. В этом случае экзотические растения, например орхидеи, как раз уместны.

В последнее время вошли в моду нецветочные букеты

В ход идет все: орехи, конфеты, фрукты и даже овощи. Прежде чем оригинальничать, уточните, ест ли учитель сладкое и нет ли у него аллергии на что-то, что вы собираетесь упаковать в букет. Кое-кто делает школьные букеты даже из мыла. Вариант забавный, но несколько сомнительный. Учителя, безусловно, моются, как и все люди. Но вряд ли 1 сентября стоит об этом напоминать.



Помните, что ваши одноклассники тоже принесут в школу свои цветы

Куда девать такое количество красоты? Часто учитель оставляет себе один-два самых красивых букета, а остальные раздает коллегам и знакомым. Помните, что в Петербурге каждый год проводится акция «Дети вместо цветов»: школьники приносят преподавателям по одному букету от класса, а сэкономленные деньги переводят в пользу фондов, оказывающих помощь тяжелобольным детям.



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

