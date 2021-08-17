Помощь, которая не завянет. Фонды «Вера» и «Дом с маяком» запустили седьмую акцию «Дети вместо цветов»

Фото: Предоставлено фондом помощи хосписам «Вера» Поделиться Поделиться







Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» и благотворительный фонд «Дом с маяком» в седьмой раз проводят акцию, приуроченную к Дню знаний — «Дети вместо цветов». Приём заявок уже начался.

Суть акции, напомним, заключается в том, что каждый год в День знаний школьники приносят преподавателям по одному букету от класса. Сэкономленные деньги переводят в пользу фондов, оказывающих помощь тяжелобольным детям.

«В 2021 году акцию в поддержку тяжелобольных детей по всей России мы проводим уже в седьмой раз. Участники акции не просто повышают качество жизни конкретного ребёнка, но и помогают улучшить целую систему помощи неизлечимо больным детям», — говорят в фонде «Вера».



За шесть предыдущих лет участники акции собрали более 210 миллионов рублей и помогли почти 3 тысячам детей с неизлечимыми заболеваниями по всей России. Многие смогли вернуться из реанимации домой к родителям, потому что у семьи появились дорогой аппарат ИВЛ и запас расходных материалов. Кто-то стал чаще выходить на прогулки или посещать школу, потому что ему купили специальную коляску или важный прибор в портативном виде.

Впервые фонды «Вера» и «Дом с маяком» провели акцию «Дети вместо цветов» 1 сентября 2015 года. В ней приняли участие 220 школ, и на счёт фонда «Вера» было перечислено 8 миллионов рублей. Очень быстро акция стала популярной — в прошлом году в фонд пришло уже 6 500 заявок от классов из 551 населённого пункта, а сумма сбора составила 33 миллиона рублей. А в 2019 году были собраны рекордные 58 миллионов.

Сейчас в акции участвуют тысячи школ не только из России, но и со всего мира, например из США, Швейцарии, Нидерландов, Израиля, Турции. За эти годы к акции присоединились многие медийные личности, призывая подписчиков поддержать инициативу, в их числе: Ингеборга Дапкунайте, Вера Брежнева, Иван Ургант, Юлия Меньшова, Светлана Лобода, Муся Тотибадзе, Софико Шеварднадзе, Лиза Монеточка, Александр Петров, Катерина Гордеева, Татьяна Лазарева, Михаил Шац и многие другие.



Нюта Федермессер, учредитель и член Управляющего благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера»:

«Зачем мы седьмой год подряд проводим акцию «Дети вместо цветов» 1 сентября? Зачем мы ломаем традиции?

Мы не ломаем и даже не создаём новые. Мы просто придумали ещё один способ рассказывать о тех, кого нельзя вылечить, но кому еще можно помочь. И рассказываем мы про неизлечимо больных детей не взрослым, а школьникам — они открытые и не имеют пока еще тех страхов, которыми переполнены их родители. Мы рассказываем о том, что такая помощь — помощь пациентам хосписов — не завянет.

В прошлый пандемийный непростой год эта акция принесла нам более 33 миллионов рублей. А сотни семей с неизлечимо больными детьми, несмотря на беду, благодаря тысячам школьников поверили, что нам не все равно. Что нам есть до них дело, они не одни даже в самое трудное время, и что мы все думаем и помним о них, потому что чужих детей не бывает.

Зачем нам нужны эти миллионы вместо цветов?

1 миллион рублей — это аппарат искусственной вентиляции легких с годовым запасом расходных материалов. Такой аппарат позволяет забрать больного ребенка из реанимации и находиться дома. Дома, с бабушкой, с собственной кошкой, со своими игрушками, а не в белых стенах реанимации, куда родителям зачастую невозможно попасть. С другой стороны, 1 миллион рублей — это где-то 1 000 букетов, которые покупаются каждое 1 сентября родителями школьников. Я была учителем английского в школе 13 лет, и я знаю, что большая часть букетов остаются стоять в классе, в пластиковых ведрах для мытья пола, и там гниют и вянут. Эти букеты расстраивают ребят, которые смотрят на ненужные умирающие цветы и думают: «Мой букет она почему-то домой не забрала…»



Полмиллиона — это 500 букетов — столько стоит откашливатель, специальный сложный аппарат, который помогает ребенку избавляться от мокроты. 350 тысяч рублей стоит крутая инвалидная коляска, на которой ребенку будет удобно кататься и в которой̆ будет не стыдно выезжать гулять на улицу. У нее красивые цветные колеса, удобные ручки, на ней он сможет быстро разворачиваться на 360 градусов, ездить в школу, играть в догонялки с друзьями, даже заехать по пандусу в кинотеатр. Без нее он будет просто прикован к кровати в своей квартире.

На деньги, которые нашему фонду удается собрать во время флешмоба 1 сентября, мы не только адресно помогаем неизлечимо больным детям, но также просвещаем огромное количество ребят.

А еще мы учим детей. Во время акции «Дети вместо цветов» фонд проводит в школах «Уроки доброты». Так нам удается поговорить с тысячами детей и подростков на непростые, но важные темы: о болезни, сострадании, помощи в конце жизни.

Когда я прихожу к младшему сыну на школьную линейку, до слёз приятно видеть классы, в которых дети стоят с наклейками акции «Дети вместо цветов», каждый с одним подсолнухом в руке, и потом эти подсолнухи складываются в единственный, но очень дорогой и значимый букет для учителя. А учителя и родители благодарят друг друга за участие и возможность помочь тем, кого нельзя вылечить. Дорогие все — учителя, директора, родители, дети, — спасибо вам! Ваша помощь, правда, не завянет.



И я искренне верю, что мы не ломаем и не создаем традиций. Мы делаем нечто гораздо более важное. Мы помогаем детям вырасти в совершенно иное, отличное от нас поколение. Вырасти людьми, для которых помощь более слабым не вопрос выбора, доверия или совести, это просто вопрос личной гигиены. Простой и понятный. Их помощь не завянет, а цветы — вернутся».

К сожалению, многих детей уже не вылечить, но им можно помочь: облегчить симптомы болезни, купить аппараты для дыхания, откашливатели, коляски, лекарства, специальное питание, а также обеспечить родителям психологическую и юридическую поддержку. Ведь удобная прогулочная коляска стоит не менее 200 тысяч, а портативный кислородный концентратор — в полтора раза больше. В этом году помощи ждут более 1 000 семей.

Акцию «Дети вместо цветов» сейчас проводят десятки благотворительных фондов. «Мы рады, что наши коллеги вместе с нами в День знаний будут говорить о взаимопомощи, инклюзии и разрушении мифов», — говорят организаторы акции.

Если вы поддержите работу фондов «Вера» и «Дом с маяком», то вместе с вами организации не только смогут адресно помочь неизлечимо больным детям, но и продолжат менять всю систему оказания паллиативной помощи в России. Фонд «Вера» занимается этим уже 15 лет. Команда фонда помогает родителям добиться допуска в реанимацию к ребёнку, а также получения лекарств и другой помощи от государства — где это возможно. А ещё, как эксперт, фонд может предложить государству решения и повлиять на законодательство.



Фонд также работает по следующим направлениям:

— Даёт знания. В России паллиативной помощи не учат даже в медицинских вузах, а без этих знаний невозможно оказать грамотную и своевременную помощь — как пациенту в стационаре, так и близкому человеку дома. В фонде обучают медицинских и социальных работников, коллег из НКО, а также родителей неизлечимо больных детей.

— Делится опытом. Фонд «Вера» передаёт многолетний опыт в регионы. Благодаря этому паллиативная и хосписная помощь развивается в Самаре, Тверской, Ярославской и других областях. Также у фонда есть карта учреждений паллиативной помощи в России — на портале «Про паллиатив».

— Вдохновляет родителей подопечных детей. Когда родители подопечных видят, что тысячи совершенно незнакомых детей и взрослых готовы им помогать, они не чувствуют себя брошенными. А когда есть поддержка, появляются силы менять мир вокруг. Например, Мария из Ростова-на-Дону вместе с юристами фонда «Вера» достучалась до государства и не только вернула сына со сложным генетическим заболеванием домой из реанимации, но и получила положенные по закону лекарства, медоборудование, специальное питание и кресло-коляску. Сейчас Мария сама поддерживает и консультирует мам других тяжелобольных детей. А ещё добивается изменений в системе паллиативной помощи в своём регионе.



Всю информацию об акции, как в ней принять участие, получить ответы на самые часты вопросы, а также кому в этом году помогают фонды, можно узнать на сайте — dvc.fondvera.ru.

