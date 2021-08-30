«Интерфакс»: Пресс-секретарь Навального покинула Россию

Кира Ярмыш могла уехать из России. Об этом 30 августа сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.



По данным собеседников издания, пресс-секретарь оппозиционера находится в финской столице.

Подтверждения этой информации пока нет.

Ранее за границу уехали и другие соратники Алексея Навального: Владимир Милов, Леонид Волков, Руслан Шаведдинов и другие.

В августе Кира Ярмыш была приговорена к полутора годам ограничения свободы за призывы к нарушению санитарных норм во время несанкционированных митингов.