FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +18
73.99р87.03р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
24
Печать

«Интерфакс»: Пресс-секретарь Навального покинула Россию

Кира Ярмыш могла уехать из России. Об этом 30 августа сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

По данным собеседников издания, пресс-секретарь оппозиционера находится в финской столице.

Подтверждения этой информации пока нет.

Ранее за границу уехали и другие соратники Алексея Навального: Владимир Милов, Леонид Волков, Руслан Шаведдинов и другие.

В августе Кира Ярмыш была приговорена к полутора годам ограничения свободы за призывы к нарушению санитарных норм во время несанкционированных митингов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (24)

Петр Петров
Сколько же упырей из лахты в комментах!!
Igor_VS
Небольшой такой коллектив с интересными репортажами о том как можно со вкусом за миллионы обставить десятикомнатную.Жаль.
Mozgovichok
К хозяевам?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний