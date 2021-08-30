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Фильм темнокожей женщины-режиссёра впервые возглавил американский прокат. В России хоррор «Кэндимен» — пятый

Хоррор Нии ДаКосты «Кэндимен» возглавил прокат в США

Американский режиссёр и сценарист Ниа ДаКоста стала первой темнокожей женщиной-режиссером, чей фильм возглавил прокат в США. Как передаёт Deadline, хоррор «Кэндимен» её авторства собрал в последние выходные августа порядка 20,4 миллиона долларов.

До этого в топ «домашнего» проката удавалось выбиться американке Аве ДюВерней с фантазийным «Изломом времени». В марте 2018 года картина собрала 33 миллиона долларов в американском прокате, заняв лишь второе место после «Чёрной пантеры» Райана Куглера.

Ниа ДаКоста родилась в Нью-Йорке. Её режиссёрским дебютом стал криминальный триллер «Лесок» 2018 года. Сейчас режиссёр работает над предстоящим супергеройским фильмом The Marvels о трёх супергероинях, который станет продолжением «Капитана Марвела».

В российском прокате «Кэндимен» в минувшие выходные показал не лучший результат. По данным портала kinobusiness.com, по кассовым сборам хоррор о маньяке, который приходит к своим жертвам через зеркала, оказался лишь на пятом месте с результатом в 26 миллионов рублей. Для сравнения: бокс-офис лидера российского проката, мультфильма «Босс-молокосос — 2», — 146,7 миллиона рублей.

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