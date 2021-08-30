Организатор отменённого в Твери концерта ожидает от Линдеманна возврата денег

Организатор музыкального фестиваля в Твери, где 29 августа планировалось выступление лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, намерен вернуть деньги за несостоявшийся концерт.
«Это вопрос не быстрый. Могу сказать, что мои юристы меня успокоили, что у нас большие шансы. <...> Я могу быть уверенным, что нам вернут либо деньги, либо концерт», — цитирует ТАСС 30 августа организатора мероприятия, руководителя холдинга «Афанасий» Максима Ларина.
Если договориться с музыкантом не удастся, «Афанасий» не исключает обращение в суд.
Как писала «Фонтанка», 27 августа силовики пришли к лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну из-за коронавирусных ограничений. Музыкант 29 августа должен был выступить на фестивале «Макларин за родину», но после получения предписания о соблюдении правил проведения массовых мероприятий в период пандемии от концерта отказался. Ларин заявил, что некие люди хотят сорвать его фестиваль.
Фронтмен Rammstein также будет хедлайнером Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» в Москве и выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.