Организатор отменённого в Твери концерта ожидает от Линдеманна возврата денег

Организатор музыкального фестиваля в Твери, где 29 августа планировалось выступление лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, намерен вернуть деньги за несостоявшийся концерт.



«Это вопрос не быстрый. Могу сказать, что мои юристы меня успокоили, что у нас большие шансы. <...> Я могу быть уверенным, что нам вернут либо деньги, либо концерт», — цитирует ТАСС 30 августа организатора мероприятия, руководителя холдинга «Афанасий» Максима Ларина.

Если договориться с музыкантом не удастся, «Афанасий» не исключает обращение в суд.