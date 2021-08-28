Силовики пришли к лидеру Rammstein Тилю Линдеманну из-за коронавирусных ограничений

«Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий», — сообщает 28 августа « Интерфакс » со ссылкой на источник.

Ночной визит правоохранительных органов к лидеру Rammstein Тилю Линдеманну был необходим, чтобы разъяснить порядок коронавирусных ограничений на массовых мероприятиях. Музыкант вместе с коллективом находится в комплексе отдыха в «Завидово».

Силовиков в комплексе отдыха заметили постояльцы и опубликовали фотографии в Сети. Музыкант 29 августа должен выступить на фестивале «Макларин за родину», который проводит руководитель холдинга «Афанасий» Максим Ларин.



Накануне Ларин также сообщил о визите правоохранителей на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня к нам на территорию просочились люди в черном под прикрытием полиции. Нашему подрядчику препятствовали в монтаже сцены и еще много разного. Нам удалось услышать разговор правоохранителей. Из него следует, что есть приказ не допустить праздник любыми методами. А скопление людей в одинаковых майках, брендированных «Макларин за родину», может трактоваться, по мнению правоохранителей, как несанкционированный митинг. И что это частная вечеринка на собственной территория — это не имеет значения», — написал организатор.

Фронтмен Rammstein также будет хедлайнером Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» в Москве и выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.

