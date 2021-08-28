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К приехавшему в Россию лидеру Rammstein Тилю Линдеманну пришли силовики

Постояльцы комплекса отдыха «Завидово» в Тверской области утверждают, что к лидеру группы Rammstein Тилю Линдеманну пришли силовики. Артист, который должен выступить на фестивале в Твери, находится вместе со своими музыкантами в этой же гостинице. Фотографии визита 28 августа появились в телеграм-каналах.

На появившихся снимках виден сам Линдеманн и, как утверждают очевидцы, группа сотрудников правоохранительных органов. Причины визита пока неизвестны. Официальных подтверждений информации пока нет.

Фронтмен Rammstein также будет хедлайнером Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» в Москве и выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.

Ранее петербургский Эрмитаж рассказал, что лидер группы Rammstein Тиль Линдеманн использует его название и кадры, сделанные среди картин, без согласования для торговли на NFT-рынке. На портале библиотеки NFT Frame Art, ссылку на которую Линдеманн опубликовал в своём профиле, можно посмотреть пять анимированных изображений. Цена самого дорогого лота — «необнародованного» музыкального видео из Эрмитажа — составила сто тысяч евро.

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Комментарии (12)

AlBerkut
Ээээ... У меня тут вопросы встали...
1. Военно-музыкалтный фестиваль? А какое, собственно, отношение к военной теме имеет Тилль, при всём к нему уважении?
Зовите Sabaton, у них все, не так, ВСЕ песни на военную тематику, и только песен о русских воинах на целый концерт хватит... На вскидку: Атака мертвецов, Полтава, Ночные Ведьмы, Панцеркампф (курская битва), Сталинград, Альтеро Доминатос, Битва за Москву (кавер радиотапка), Высота 3234. И это еще не факт, что все вспомнил. Ну а что, швед поёт на английском о подвигах русских солдат🤘
Можно ещё и с радио тапком позвать (перевод его же песен на русский). На вскидку.
2. А кто сказал, что это siloviki? Сам Тилль? Или может случайный зритель увидел кого в штатском и решил раз в штатском - значит силовик? 🤔
264744501
Вот ненормальный приперся сам сдаваться))))
Аппаратчик мокрой классификации
Фриц на красной площади.. Это прекрасно.. Интересно, мавзолей опять задрапируют?.
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