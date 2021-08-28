Постояльцы комплекса отдыха «Завидово» в Тверской области утверждают, что к лидеру группы Rammstein Тилю Линдеманну пришли силовики. Артист, который должен выступить на фестивале в Твери, находится вместе со своими музыкантами в этой же гостинице. Фотографии визита 28 августа появились в телеграм-каналах.

На появившихся снимках виден сам Линдеманн и, как утверждают очевидцы, группа сотрудников правоохранительных органов. Причины визита пока неизвестны. Официальных подтверждений информации пока нет.

Фронтмен Rammstein также будет хедлайнером Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» в Москве и выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.



Ранее петербургский Эрмитаж рассказал, что лидер группы Rammstein Тиль Линдеманн использует его название и кадры, сделанные среди картин, без согласования для торговли на NFT-рынке. На портале библиотеки NFT Frame Art, ссылку на которую Линдеманн опубликовал в своём профиле, можно посмотреть пять анимированных изображений. Цена самого дорогого лота — «необнародованного» музыкального видео из Эрмитажа — составила сто тысяч евро.