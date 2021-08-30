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КРТИ запросил дополнительно 8 млрд на ремонт петербургских дорог в 2022 году

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга запросил восемь миллиардов рублей на ремонт дорог дополнительно к базовым назначениям на 2022 год. Если денег не дадут, город недосчитается «нормативных» улиц.

О доппотребности в финансировании представители КРТИ рассказали 30 августа в рамках «нулевых» чтений бюджета. На текущий ремонт в изначальном варианте заложены 5,5 млрд на 2022 год и 5,7 млрд — на 2023-й. Дополнительно запрашивается соответственно 8,3 млрд и 8,9 млрд. По словам чиновников, это позволит довести долю дорог в нормативном состоянии не до 66,1%, а до 72%.

Кроме того, 2,5 млрд запрашивают в 2022 году на капремонт дорог при базовой потребности 700 млн рублей. Общая доппотребность комитета составляет 37 млрд рублей.

Ранее стало известно, что практически вдвое комитет намерен нарастить расходы на строительство метро по сравнению с показателями действующего трехлетнего бюджета.

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