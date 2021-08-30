КРТИ запросил дополнительно 8 млрд на ремонт петербургских дорог в 2022 году

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга запросил восемь миллиардов рублей на ремонт дорог дополнительно к базовым назначениям на 2022 год. Если денег не дадут, город недосчитается «нормативных» улиц.



О доппотребности в финансировании представители КРТИ рассказали 30 августа в рамках «нулевых» чтений бюджета. На текущий ремонт в изначальном варианте заложены 5,5 млрд на 2022 год и 5,7 млрд — на 2023-й. Дополнительно запрашивается соответственно 8,3 млрд и 8,9 млрд. По словам чиновников, это позволит довести долю дорог в нормативном состоянии не до 66,1%, а до 72%.

