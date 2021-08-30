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«Сами дети хотят». В российских школах будут поднимать государственный флаг

В школах России введут церемонию поднятия государственного флага

Минпросвещения будет распространять в российских школах церемонию поднятия государственного флага. Об этом 30 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

«Здесь не должно быть формализма. Мы уверены, что это хорошая практика, во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага», — добавил он.

На прошлой неделе эту идею, предложенную воспитателем «Артека», поддержал Владимир Путин. Он заявил, что церемония может стать частью воспитательного процесса, а профинансировать ее можно из госбюджета.

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Комментарии (9)

Ukumari
В школе, где учатся мои дети флаг поднимают каждый год (правда, не знаю, как при пандемии, не ходили на линейку) -1го сентября, на линейке, под гимн... а что, разве где-то не так? И весь год флаг висит на флагштоке, в конце года спускают, не знаю - торжественно или нет.
blackcatwhitecat
Все просто - если эта церемония будет вместо первого урока, дети за, если перед первым - точно против )))
Владислав Гольянов
С американцев идею слизали.
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