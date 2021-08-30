«Сами дети хотят». В российских школах будут поднимать государственный флаг

Минпросвещения будет распространять в российских школах церемонию поднятия государственного флага. Об этом 30 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.



«Здесь не должно быть формализма. Мы уверены, что это хорошая практика, во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага», — добавил он.



На прошлой неделе эту идею, предложенную воспитателем «Артека», поддержал Владимир Путин. Он заявил, что церемония может стать частью воспитательного процесса, а профинансировать ее можно из госбюджета.

