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Кому красота, а кому головная боль. Северное сияние — уже в Ленобласти

Астрономы дали прогноз магнитных бурь на сентябрь

Жаркая пора настала для охотников за северным сиянием, а для людей, чувствительных в магнитным бурям, — период, когда надо уделять повышенное внимание своему самочувствию.

Аврору наблюдали в Ленинградской области уже несколько раз, в том числе в ночь на 30 августа.

Более яркое сияние разгорается в эти дни в северных широтах.

В конце августа на Солнце произошла мощная вспышка, продуцирующая магнитные бури. Сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии солнца подготовили прогноз на сентябрь. В какие дни вероятны вспышки, способные ухудшить наше самочувствие, читайте на «Докторе Питере».

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