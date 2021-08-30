Жаркая пора настала для охотников за северным сиянием, а для людей, чувствительных в магнитным бурям, — период, когда надо уделять повышенное внимание своему самочувствию.
Аврору наблюдали в Ленинградской области уже несколько раз, в том числе в ночь на 30 августа.
Более яркое сияние разгорается в эти дни в северных широтах.
В конце августа на Солнце произошла мощная вспышка, продуцирующая магнитные бури. Сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии солнца подготовили прогноз на сентябрь. В какие дни вероятны вспышки, способные ухудшить наше самочувствие, читайте на «Докторе Питере».