Жаркая пора настала для охотников за северным сиянием, а для людей, чувствительных в магнитным бурям, — период, когда надо уделять повышенное внимание своему самочувствию.



Аврору наблюдали в Ленинградской области уже несколько раз, в том числе в ночь на 30 августа.

