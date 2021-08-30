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Погода радует: Петербург прощается с летом тепло и без слёз

В Петербурге 19–21 градус, дождей не ожидается

Погода, похоже, решила порадовать петербуржцев в последние дни августа: они будут вполне летними, в рамках нормы. Зонтики, резиновые сапоги и шапки можно оставить дома.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 августа в Северной столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха с ночных 11–13 градусов вырастет днём до 19–21. Атмосферное давление существенно не изменится.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 30 августа чаще всего бывает паcмурно, но без осадков, от 10 до 19 градусов в течение суток. Холоднее всего в этот день было в 1966 году — днём всего плюс 1, а теплее всего в 1995 году — плюс 26.

31 августа ожидается примерно такая же погода, как сегодня, разве что на градус прохладнее. А вот первый день осени может принести дождики.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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В ближайшие дни вероятны магнитные бури в связи с усилением активности на стороне Солнца, обращённой к Земле.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (3)

zlopopik
Нормальный заголовок. С претензией на литературность.
Riptide
Тебе песню пропою я, но не эту, а другую
Но об этом пам па-да-да-да-дам
Слишком поздно
С тобой нужно говорить, тебя нужно понимать
Но не пони - получается опять да
Уже слишком поздно
Говорить о том, что промелькнуло-убежало

И тобой и мной падает звездой
И поёт и любуется прибой
Лето баю-бай, лето засыпай
Лето-лето улетай

И тобой и мной падает звездой
И поёт и любуется прибой
Лето баю-бай, лето засыпай
Лето-лето улетает

Маза*I*ака

(Green Grey)
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