По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 августа в Северной столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха с ночных 11–13 градусов вырастет днём до 19–21. Атмосферное давление существенно не изменится.



Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 30 августа чаще всего бывает паcмурно, но без осадков, от 10 до 19 градусов в течение суток. Холоднее всего в этот день было в 1966 году — днём всего плюс 1, а теплее всего в 1995 году — плюс 26.

