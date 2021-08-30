49% москвичей допускают для себя возможность дистанционного электронного голосования на выборах. 50% жителей столицы исключают волеизъявление за своих кандидатов через интернет. Соответствующие результаты опроса публикует 30 августа ВЦИОМ. При этом с мая 2020 года соотношение заметно изменилось. 15 месяцев назад допускали электронные выборы 42% респондентов, 54% — исключали.



Фото: ВЦИОМ Поделиться Поделиться







О том, что выбирать теперь можно и не посещая лично избирательные участки, знают 63% москвичей. 31% слышали об этом «без подробностей». И только 6% узнали про такую возможность во время опроса.



17% собеседников государственной службы социологии ранее уже участвовали в выборах с помощью дистанционного электронного голосования. Из них 57% оценивают этот опыт «положительно». Каждый десятый (9%) — отрицательно. Каждый третий (33%) — нейтрально.

Главным в списке «преимуществ» дистанционного электронного голосования для респондентов ВЦИОМ стало «удобство, что не надо никуда ходить, когда лень идти». Так ответил каждый пятый участник исследования — 20%. 17% отметили, что обрели «свободу выбора», так как могут голосовать «в любое время, в любом месте». 14% собеседников ведомства Валерия Федорова указали на «экономию времени».

Лишь 2% жителей Москвы вписали в плюсы электронных выборов «отсутствие фальсификаций».



Фото: ВЦИОМ Поделиться Поделиться







О недостатках выборов через интернет ВЦИОМ своих респондентов не спрашивал.

Опрос был проведен по заказу Московской торгово-промышленной палаты среди 1200 совершеннолетних граждан методом телефонного опроса.

В июне 2021 года «Фонтанка» сообщала о том, как во время партийных праймериз «Единой России», которые были организованы через портал «Госуслуги», некоторые пользователи сталкивались с использованием неизвестными лицами своих аккаунтов для голосования за потенциальных кандидатов.

