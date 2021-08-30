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Количество сторонников и противников электронного голосования на выборах сравнялось

49% москвичей допускают для себя возможность дистанционного электронного голосования на выборах. 50% жителей столицы исключают волеизъявление за своих кандидатов через интернет. Соответствующие результаты опроса публикует 30 августа ВЦИОМ.

При этом с мая 2020 года соотношение заметно изменилось. 15 месяцев назад допускали электронные выборы 42% респондентов, 54% — исключали.

Фото: ВЦИОМ
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О том, что выбирать теперь можно и не посещая лично избирательные участки, знают 63% москвичей. 31% слышали об этом «без подробностей». И только 6% узнали про такую возможность во время опроса.

17% собеседников государственной службы социологии ранее уже участвовали в выборах с помощью дистанционного электронного голосования. Из них 57% оценивают этот опыт «положительно». Каждый десятый (9%) — отрицательно. Каждый третий (33%) — нейтрально.

Главным в списке «преимуществ» дистанционного электронного голосования для респондентов ВЦИОМ стало «удобство, что не надо никуда ходить, когда лень идти». Так ответил каждый пятый участник исследования — 20%. 17% отметили, что обрели «свободу выбора», так как могут голосовать «в любое время, в любом месте». 14% собеседников ведомства Валерия Федорова указали на «экономию времени».

Лишь 2% жителей Москвы вписали в плюсы электронных выборов «отсутствие фальсификаций».

Фото: ВЦИОМ
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О недостатках выборов через интернет ВЦИОМ своих респондентов не спрашивал.

Опрос был проведен по заказу Московской торгово-промышленной палаты среди 1200 совершеннолетних граждан методом телефонного опроса.

В июне 2021 года «Фонтанка» сообщала о том, как во время партийных праймериз «Единой России», которые были организованы через портал «Госуслуги», некоторые пользователи сталкивались с использованием неизвестными лицами своих аккаунтов для голосования за потенциальных кандидатов.

Фото: ВЦИОМ
Фото: ВЦИОМ

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Комментарии (4)

Kuzma
бойкот,однозначно.
Вадим Линин
Электронное голосование - это шаг вперед!Раньше приходилось вбрасывать бюллетени, переписывать протоколы и т д и т п
А теперь нужный результат можно будет прописать программно. Как упростится жизнь чиновников!
asgard
Электронное голосование без блокчейна - голоса на ветер(едросам)
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