К единой карте петербуржца планируют привязать «калькулятор» соцуслуг

На развитие проекта единой карты петербуржца Смольный просит дополнительно выделить 120 млн рублей. Об этом 30 августа рассказал глава комитета по промышленной политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко на заседании бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания в рамках «нулевых» чтений проекта бюджета города на 2022 год.



По словам чиновника, в настоящее время держателями карты являются 890 тысяч человек, и тенденция увеличения количества заявителей сохраняется.



«Предоставить для граждан онлайн-доступ через мобильное приложение единой карты петербуржца специальный калькулятор, синхронизированный с соцреестром, в котором 2 млн человек. И каждый держатель может зайти и рассчитать возможность получения той или иной меры и заказать обратный звонок от социального работника», — пояснил глава комитета. Соцработник при этом должен будет перезвонить в течение двух часов.

