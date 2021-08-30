К единой карте петербуржца планируют привязать «калькулятор» соцуслуг

На развитие проекта единой карты петербуржца Смольный просит дополнительно выделить 120 млн рублей. Об этом 30 августа рассказал глава комитета по промышленной политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко на заседании бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания в рамках «нулевых» чтений проекта бюджета города на 2022 год.
По словам чиновника, в настоящее время держателями карты являются 890 тысяч человек, и тенденция увеличения количества заявителей сохраняется.
«Предоставить для граждан онлайн-доступ через мобильное приложение единой карты петербуржца специальный калькулятор, синхронизированный с соцреестром, в котором 2 млн человек. И каждый держатель может зайти и рассчитать возможность получения той или иной меры и заказать обратный звонок от социального работника», — пояснил глава комитета. Соцработник при этом должен будет перезвонить в течение двух часов.
Кроме того, весной в Петербурге уже запустили сервис, где каждый человек, получающий пенсию от города, может посмотреть начисленные меры поддержки: когда и в каком размере они будут оказаны.
Кроме того, город входит в число регионов-«пилотов» по двум федеральным законам. «С комитетом по социальной политике проработали следующий вопрос, чтобы выпускать цифровые социальные сертификаты с помощью единой карты петербуржца для граждан, которые пользуются услугами в полустационаре либо на дому», — сказал Москаленко.
Чиновник пояснил, что цифровой сертификат позволит убедиться, что помощь фактически была оказана.